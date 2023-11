Pobijedio Partizan, otvorio pivo, pa progovorio: Ta akcija je bila ključna!

Trener Bajerna o pobjedi protiv Partizana

Izvor: YouTube/FC Bayern Basketball

Partizan je izgubio od Bajerna u gostima, u meču u kojem je tim Pabla Lasa u završnici postizao važne pogotke, dok su crno-bijeli ostali bez "goriva" koje je davao pre svih Bruno Kaboklo trojkama.

Poslije meča, trener Bavaraca Pablo Laso čestitao je svom timu treći evroligaški trijumf. "Uradili smo sjajan posao, igrači su igrali sa mnogo hrabrosti. Naša prva četvrtina nije bila dobra, defanzivno i ofanzivno smo zaostajali za njima, ali smo davali koševe. Mislim da smo u drugom poluvremenu shvatili kako moramo da igramo protiv ovakvih timova - čvršće u odbrani, uz skok, bez gubljenja lopti, realizacijom akcija... Srećan sam zbog pobjede, naravno da nam je bila potrebna, bila je to na neki način utakmica na domaćem terenu... Na neki način...", nasmijao se Laso, aludirajući na veliki broj navijača Partizana.

Crno-bijeli su početkom druge četvrtine imali deset poena prednosti, Bajern je krajem treće četvrtine imao maksimalnih 12, ali je meč ipak riješen u završnici. Tokom konferencije, Španac je pio pivo i otvoreno rekao u kojoj akciji je njegov tim pokazao kako će izgledati meč.

"Reći ću vam koja akcija je oblikovala ovu utakmicu. Prva akcija u drugom poluvremenu, kada je Nils Gifaj dodirnuo loptu koju su pokušali da izvedu da bi počeli treću četvrtinu. Dodirnuo je loptu. To znači da su moji igrači htjeli da napadnu, bez obzira na to da li su igrali dobro ili loše. Karsen je igrao dobro, Fransisko je igrao dobro, Serž (Ibaka) je promašivao, ali važno je da su svi pratili plan i da su bili skoncentrisani. Ne želim da istaknem jednog igrača. Za mene su minuti Ivana Karčenkova bili veoma dobri. Dao nam je energiju, vršio je pritisak, to je igrač od 16, 17 godina koji dobija evroligaške minute, igra bez straha... Ovo je zaista timski uspjeh", dodao je bivši trener Real Madrida.

Na pitanje srpskih novinara za početak srpskih timova u Evroligi i identičan skor Partizana i Zvezde, 3-5, Laso je odgovorio: "Mislim da su oba tima veoma talentovana, da je Zvezda potpisala veoma iskusne igrače, Teodosića, Tobija, momke koji su već bili u Evroligi, dok je Partizanu potrebno malo više vremena, Doužer je nov, Kaminski je nov, Kaboklo je nov, pa mislim da je Partizanu potrebno vrijeme da bi izvukao najbolje iz situacije. Takođe, Panter nije tu zbog povrede. Sa druge strane, Zvezda je promijenila trenera, pa joj je potrebno vrijeme, a oba tima su veoma konkurentna i poštujemo ih mnogo, veliki treneri, veliki igrači, biće teško protiv njih"

Bajern sa skorom 3-5 u četvrtak ima dan za putovanje u Litvaniju, na meč protiv Žalgirisa u petak, dok Partizan u petak igra protiv Albe u Štark areni.