logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ništa od povratka Sferopulosa u Evroligu: Laso mu "krade" posao

Ništa od povratka Sferopulosa u Evroligu: Laso mu "krade" posao

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Janis Sferopulos bio je viđen kao glavni kandidat za klupu Efesa, ali bi u posljednjem trenutku tu poziciju mogao da mu preotme Pablo Laso.

Pablo Laso preuzima Efes ne dolazi Janis Sferopulos Izvor: MN PRESS

Janis Sferopulos bio je viđen kao glavni kandidat za klupu Efesa, ali bi u posljednji čas mogao da ostane bez povratka u Evroligu. Prema najnovijim informacijama koje stižu, Pablo Laso mogao bi da mu "ukrade" posao i preuzme turski tim u nastavku sezone.

"Pregovori su napredovali i Laso je primarni kandidat da preuzme Efes", prenosi specijalizovani košarkaški portal "BasketNews".

Španski stručnjak je bez posla od kada je otišao iz Baskonije i u Efesu će zamijeniti Igora Kokoškova koji je dobio otkaz zbog loših rezultata. Efes ima ogromne probleme sa povređenim igračima i trenutno je na 17. mjestu u elitnom takmičenju sa skorom 5-9.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janis Sferopulos Efes Evroliga Pablo Laso treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC