Ništa od povratka Sferopulosa u Evroligu: Laso mu "krade" posao

Janis Sferopulos bio je viđen kao glavni kandidat za klupu Efesa, ali bi u posljednjem trenutku tu poziciju mogao da mu preotme Pablo Laso.

Janis Sferopulos bio je viđen kao glavni kandidat za klupu Efesa, ali bi u posljednji čas mogao da ostane bez povratka u Evroligu. Prema najnovijim informacijama koje stižu, Pablo Laso mogao bi da mu "ukrade" posao i preuzme turski tim u nastavku sezone.

"Pregovori su napredovali i Laso je primarni kandidat da preuzme Efes", prenosi specijalizovani košarkaški portal "BasketNews".

Španski stručnjak je bez posla od kada je otišao iz Baskonije i u Efesu će zamijeniti Igora Kokoškova koji je dobio otkaz zbog loših rezultata. Efes ima ogromne probleme sa povređenim igračima i trenutno je na 17. mjestu u elitnom takmičenju sa skorom 5-9.







