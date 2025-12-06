logo
Na semaforu 2,7 sekunde, a Zvezda dobija najlakši koš: Pogledajte kako je Španac prodao fintu Kodiju

Na semaforu 2,7 sekunde, a Zvezda dobija najlakši koš: Pogledajte kako je Španac prodao fintu Kodiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Velika greška Kodija Miler-Mekintajera završila se poenima za Barselonu.

Velika greška Kodija Miler-Mekintajera Izvor: X/EuroLeague/printscreen

Košarkaši Barselone savladali su Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni (89:79), zahvaljujući impresivnim partijama Vila Klajburna (22 poena) i Darija Brizuele (17 poena). Veoma dobri bili su još i Tornike Šengelija sa 15 i Kevin Panter sa 14 postignutih poena, ali treba istaći i da su svi košarkaši španskog tima dali svoj dobrinos u velikoj pobjedi na gostovanju u Beogradu.

Primjera radi, ne pretjerano zapaženi Huani Markos meč je završio sa četiri poena, dva skoka i dvije asistencije, a ostaće mu lijepa uspomena na glavni grad Srbije jer je pleju Crvene zvezde Kodiju Miler-Mekintajeru "prodao fazon" pri izvođenju auta. Pošto se košarkaš Zvezde okrenuo licem ka terenu da vidi koga bi mogao da preuzme ako se otkrije, Markos je odigrao dupli pas sa leđima naturalizovanog reprezentativca Bugarske i zatim lako položio loptu u koš.

Huani Markos nije imao nikakvih problema da postigne poene iako je Barselona imala 2,7 sekunde za završetak ovog napada, jer je ostao usamljen u reketu nakon što je košarkaškima Crvene zvezde opala koncentracija. Upravo su takve greške kumovale pobjedi Barselone u Beogradu.

Inače, Huani Markos (25) je ove sezone odigrao 11 mečeva za Barselonu u Evroligi i nijednom nije imao dvocifren poenterski učinak. On je trenutno na prosjeku od 2,8 poena, 1,3 skoka i 1,3 asistencije, a upravo ovakvim detaljima sebi kupuje nešto veću minutažu u timu. U Beogradu je na parketu proveo oko osam minuta, što je u skladu sa njegovim ovogodišnjim prosjekom. 

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Barselona Evroliga Kodi Miler Mekintajer

