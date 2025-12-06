Kevin Panter je istakao da je pokazao srednji prst navijačima Crvene zvezde zbog uvreda koje je dobio tokom utakmice.

Izvor: MN Press/Instagram/telegrafsport

Kevin Panter je na meču sa Crvenom zvezdom bio odličan na terenu i postigao 14 poena, ali na kraju će se ovaj meč u Beogradu za njega pamtiti po prostačkom potezu kada je poslije meča pokazao srednji prst jednom navijaču Crvene zvezde.

Nakon utakmice on je za "Sport klub" objasnio taj svoj potez i istakao da je to reakcija na uvrede i povike koje je dobio sa tribina tokom meča.

"Ljudi konstantno prozivaju moje ime, govore mi neke lude stvari. Sve što vi vidite je da sam ja pokazao srednji prst, ali ne čujete šta mi viču. Znate šta su mi rekli, svi to znaju. Ne moram to da govorim pred kamerom", rekao je Kevin Panter.

Šta se zapravo desilo?

Vidi opis "Svi znate šta su mi rekli": Kevin Panter rekao zašto je pokazao srednji prst navijačima Zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 20 / 20

Nakon što se utakmica Evrolige u "Beogradskoj areni" završila, Kevin Panter je krenuo da izlazi sa parketa. Bio je u društvu još jednog heroja pobjede Barse, španskog beka Darija Brizuele. Kada je stigao do tunela zastao je, a onda je ušao u kratku raspravu sa navijačima nakon čega je pokazao srednji prst.