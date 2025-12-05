Zvezda disala za vrat Barsi, pa izgubila: Vil Klajburn opet bio noćna mora u Beogradu

Crvena zvezda je cijeli meč jurila Barselonu, ali je na kraju poražena.

Crvena zvezda nije uspjela, izgubila je na svom terenu od Barselone i nije se popela na vrh tabele Evrolige! Barsa je vodila cijeli meč u Beogradu, imala je Crvena zvezda šansu, bila je na osam minuta do kraja meča na poen minusa, a kada je Dario Brizuela pogodio trojku prednost gostiju samo je rasla. Pošto je na četiri minuta do kraja Kevin Panter pogodio trojku uz faul na 80:65 sve je bilo jasno.

Kako je tekao meč?

Crvena zvezda je jako loše krenula u ovaj meč, Kevin Panter i Vil Klajburn su sjajno započeli meč i vrlo brzo, poslije četiri minuta, bilo je 13:4. Poslije tajm-auta Saše Obradovića Zvezda se približila trojkama i na kraju je minus na kraju prvih deset minuta bio četiri poena - 21:17.

Već na startu druge četvrtine Zvezda je izjednačila na 21:21 u 12. minutu. Odlijepila se Barsa na 31:25, ali je poslije nekoliko dobrih odbrana Zvezda probala da se vrati. Ipak mnogo promašaja je donijelo 38:27 za Barsu. Na kraju je Zvezda stigla Katalonce, ali je Kevin Panter "prodao foru" i dobio tri bacanja kojima je opet odlijepio svoj tim.

Na početku drugog dijela igre nije Zvezda uspijevala da se približi, ali nakon poena Monekea u kontri i faula u napadu Klajburna bilo je 52:50. Izjednačio je Nikola Kalinić, ali je sa serijom poena Dario Brizuela donio prednost 61:55. Na kraju se sa šest poena razlike za Barsu otišlo na odmor.

Taman se Crvena zvezda vratila na poen minusa poslije trojke Kalinića kada je Dario Brizuela nastavio sa sjajnom igrom i dao trojku sa osam i po metara za 66:62. Kada se serija nastavila na 70:62 u 33. minutu morao je Saša Obradović da traži tajm-aut. Ipak ta trojka Brizuele je sve riješila i prednost je samo rasla. Poslije trojke uz faul Kevina Pantera za 80:65 sve je bilo gotovo.

