Ognjen Dobrić hramlje poslije meča sa Barsom: Nije samo poraz, Obradovića i zbog ovoga boli glava

Bek Crvene zvezde Ognjen Dobrić povrijedio se na meču sa Barselonom i nije ga bilo skoro cijelo drugo poluvrijeme. Vidjeli smo da je poslije meča imao problema.

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Crvena zvezda je izgubila od Barselone na svom terenu, a na kraju meča vidjeli smo i da je Ognjen Dobrić imao problema sa povredom. Na kraju utakmice je viđen kako hramlje kada je izlazio sa terena.

Pri rezultatu 52:44 za Barsu u kontri Crvene zvezde Vil Klajburn je faulirao Dobrića, koji je tada postigao svoje jedine poene. Kada je završio sa bacanjima, nakon toga smo vidjeli još jedan problem Dobrića i na šest minuta do kraja trećeg deijla igre morao je napolje kapiten Zvezde.

Na kraju sve je do kraja meča Zvezda bila bez jednog od svojih najboljih defanzivaca i odličnog šutera, a iako za sada nema informacija kako je, evo kako je izgledao Dobrić:

Pogledajte 00:22 Ognjen Dobric hramlje, ima li razloga za brigu? Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Pogledajte 00:14 Dobrić se požalio, zato je izmenjen sada, lekari su pored njega Izvor: Kurir Izvor: Kurir

