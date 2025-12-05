Ognjen Dobrić hramlje poslije meča sa Barsom: Nije samo poraz, Obradovića i zbog ovoga boli glava

Bek Crvene zvezde Ognjen Dobrić povrijedio se na meču sa Barselonom i nije ga bilo skoro cijelo drugo poluvrijeme. Vidjeli smo da je poslije meča imao problema.
Crvena zvezda je izgubila od Barselone na svom terenu, a na kraju meča vidjeli smo i da je Ognjen Dobrić imao problema sa povredom. Na kraju utakmice je viđen kako hramlje kada je izlazio sa terena.
Pri rezultatu 52:44 za Barsu u kontri Crvene zvezde Vil Klajburn je faulirao Dobrića, koji je tada postigao svoje jedine poene. Kada je završio sa bacanjima, nakon toga smo vidjeli još jedan problem Dobrića i na šest minuta do kraja trećeg deijla igre morao je napolje kapiten Zvezde.
Na kraju sve je do kraja meča Zvezda bila bez jednog od svojih najboljih defanzivaca i odličnog šutera, a iako za sada nema informacija kako je, evo kako je izgledao Dobrić:
