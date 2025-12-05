logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ognjen Dobrić hramlje poslije meča sa Barsom: Nije samo poraz, Obradovića i zbog ovoga boli glava

Ognjen Dobrić hramlje poslije meča sa Barsom: Nije samo poraz, Obradovića i zbog ovoga boli glava

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bek Crvene zvezde Ognjen Dobrić povrijedio se na meču sa Barselonom i nije ga bilo skoro cijelo drugo poluvrijeme. Vidjeli smo da je poslije meča imao problema.

Ognjen Dobrić se povrijedio na utakmici Crvena zvezda Barselona Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Crvena zvezda je izgubila od Barselone na svom terenu, a na kraju meča vidjeli smo i da je Ognjen Dobrić imao problema sa povredom. Na kraju utakmice je viđen kako hramlje kada je izlazio sa terena. 

Pri rezultatu 52:44 za Barsu u kontri Crvene zvezde Vil Klajburn je faulirao Dobrića, koji je tada postigao svoje jedine poene. Kada je završio sa bacanjima, nakon toga smo vidjeli još jedan problem Dobrića i na šest minuta do kraja trećeg deijla igre morao je napolje kapiten Zvezde. 

Na kraju sve je do kraja meča Zvezda bila bez jednog od svojih najboljih defanzivaca i odličnog šutera, a iako za sada nema informacija kako je, evo kako je izgledao Dobrić: 

Pogledajte

00:22
Ognjen Dobric hramlje, ima li razloga za brigu?
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Pogledajte

00:14
Dobrić se požalio, zato je izmenjen sada, lekari su pored njega
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Ognjen Dobrić KK Crvena zvezda KK Barselona Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC