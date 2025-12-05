logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako izgleda tabela poslije Zvezdinog poraza: Crveno-bijeli više ne dijele prvo mjesto u Evroligi

Ovako izgleda tabela poslije Zvezdinog poraza: Crveno-bijeli više ne dijele prvo mjesto u Evroligi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Crvene zvezde propustili priliku da se vrate na vrh tabele u Evrolige.

Tabela Evrolige poslije utakmice Crvena zvezda Barselona Izvor: MN Press/Sofascore/Printscreen

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barselone u Beogradskoj areni, iako su imali svoje šanse da ne dođe do toga. Španski tim bio je bolji (89:79), iskusniji i lukaviji, pa iz glavnog grada Srbije ove sezone nosi još jednu pobjedu. Zbog tog rezultata crveno-bijeli nisu uspjeli opet da zasjednu na prvo mjesto tabele.

Poraz od Barselone uticao je na vrh tabele Evrolige. Crvena zvezda je imala priliku da se pobjedom ponovo izjednači sa Hapoelom iz Tel Aviva, ali joj to nije pošlo za rukom. Takođe, to nije uspio ni Panatinaikos, koji je na svom terenu poražen od Valensije, pa se sada gomilaju timovi koji dijele drugo mjesto...

Sada su u krugu timova sa skorom 9-5 pored Crvene zvezde i Barselone još Monako, Panatinaikos i Valensija. U istoj grupi bio bi i pobjednik meča Olimpijakos - Fenerbahče, ali taj meč nije odigran u Pireju zbog jakih padavina i poplave koja se dogodila u hali koja je prokišnjavala. Pogledajte tabelu Evrolige:



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga KK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC