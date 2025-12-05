logo
Kevin Panter pokazao srednji prst navijačima Crvene zvezde!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Kevin Panter je na kraju utakmice sa Crvenom zvezdom pokazao srednji prst navijačima.

Kevin Panter pokazao srednji prst navijačima Crvene zvezde Izvor: Instagram/telegrafsport

Kevin Panter je bio jedan od boljih pojedinaca na meču Crvene zvezde i Barselone, a na kraju utakmice ponio se prostački kada je jednom navijaču Crvene zvezde pokazao srednji prst.

Amerikanac koji je meč završio sa 14 poena i 6 asistencija postigao je trojku uz faul koja je stavila tačku na meč tri minuta prije kraja, a tokom utakmice su ga prozivali i vrijeđali navijači Crvene zvezde. Poslušajte kako je dočekan:

Pogledajte

00:14
Uvrede za Kevina Pantera u Areni
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Na kraju meča je očigledno odlučio da vrati, pa je jednom od navijača dok je ulazio u tunel i izlazio sa terena pokazao srednji prst, što su uhvatile kamere "Telegrafa". Pogledajte taj momenat kada je u društvu Darija Brizuele riješio da "vrati" navijačima:

Ovaj 32-godišnjak iz Bronksa ima srpski pasoš i to iz vremena kada je nastupao za Crvenu zvezdu. Nakon igara za Lavrio, Anterpen, Rosu, AEK i Virtus prešao je u Olimpijakos, ali se nije snašao. Kod Dragana Šakote u Zvezdi je eksplodirao, pa je prešao prvo u Olimpiju, a zatim u Partizan gdje je bio i kapiten. Od 2024. je u Barseloni.

Tagovi

Kevin Panter KK Crvena zvezda KK Barselona Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

