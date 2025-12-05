Kevin Panter pokazao srednji prst navijačima Crvene zvezde!

Kevin Panter je na kraju utakmice sa Crvenom zvezdom pokazao srednji prst navijačima.

Kevin Panter je bio jedan od boljih pojedinaca na meču Crvene zvezde i Barselone, a na kraju utakmice ponio se prostački kada je jednom navijaču Crvene zvezde pokazao srednji prst.

Amerikanac koji je meč završio sa 14 poena i 6 asistencija postigao je trojku uz faul koja je stavila tačku na meč tri minuta prije kraja, a tokom utakmice su ga prozivali i vrijeđali navijači Crvene zvezde. Poslušajte kako je dočekan:

Uvrede za Kevina Pantera u Areni

Na kraju meča je očigledno odlučio da vrati, pa je jednom od navijača dok je ulazio u tunel i izlazio sa terena pokazao srednji prst, što su uhvatile kamere "Telegrafa". Pogledajte taj momenat kada je u društvu Darija Brizuele riješio da "vrati" navijačima:

Ovaj 32-godišnjak iz Bronksa ima srpski pasoš i to iz vremena kada je nastupao za Crvenu zvezdu. Nakon igara za Lavrio, Anterpen, Rosu, AEK i Virtus prešao je u Olimpijakos, ali se nije snašao. Kod Dragana Šakote u Zvezdi je eksplodirao, pa je prešao prvo u Olimpiju, a zatim u Partizan gdje je bio i kapiten. Od 2024. je u Barseloni.