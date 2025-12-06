Čima Moneke jedva hodao poslije meča sa Barselonom: Navijači ga zvali, on morao da hramlje do njih

Čima Moneke je očigledno imao neki problem poslije meča sa Barselonom pošto je snimljen kako hramlje nakon utakmice.

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Prvo smo vidjeli kako Ognjen Dobrić hramlje i napušta teren "Beogradske arene" poslije meča sa Barselonom, a zatim se ispostavilo da nekakav problem ima i Čima Moneke.

Nakon utakmice, nigerijski krilni centar, koji je pred meč sa Barselonom bio na snimanjima, imao je otežano hodanje. Da li je u pitanju neki problem ili samo umor, ostaje da se vidi. Svakako Crvena zvezda već ima gomilu problema sa povredama visokih igrača i to je posljednje što joj je potrebno.

Pogledajte Monekea poslije meča:

Pogledajte 00:45 Čima Moneke hramlje Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Na meču sa Barselonom samo je Donatas Motiejunas igrao od centara, dok je Ebuka Izudnu bio u sastavu, ali nedovoljno spreman da nastupi. Dejan Davidovac je takođe nedavno izašao iz povrede, kao i Moneke, dok se Uroš Plavšić povrijedio na prošlom meču.

Šta je rekao Obradović o Dobriću?

"Dobio je udarac, pao je na leđa, ne znam koji je stepen povrede, ali miislim da nije strašno", rekao je na konferenciji za medije Saša Obradović o svom beku.

Pogledajte kako je nakon meča izgledao Dobrić: