"Igramo protiv odličnog tima": Igračima Zvezde važnija sarajevska Bosna, ne misle o Partizanu i Željku Obradoviću

Dvojica iskusnih košarkaša Crvene zvezde Donatas Motiejunas i Semi Odželej nisu željeli da komentarišu Partizan i Željka Obradovića pred derbi u narednom kolu Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barselone, iako su imali svoje šanse da se to ne dogodi. Crveno-bijeli su nekoliko puta "topili" veliku prednost gostiju, ali nisu imali snage za potpuni preokret čak ni kada su uspijevali da izjednače rezultat. Na kraju je španski tim odnio bodove iz Beograda (89:79), a Zvezdu ostavio u lošem raspoloženju pred naredno kolo Evrolige i gradski derbi.

Nakon što odigra meč u ABA ligi, Crvena zvezda će u Evroligi izaći na megdan Partizanu, koji je nedavno doživio šokantnu promjenu. Doskorašnji trener Željko Obradović napustio je klub, a vršilac dužnosti Mirko Ocokoljić debitovao je pobjedom protiv Bajerna. Svjesni su u taboru Zvezde koliki značaj za cijelu sezonu može imati meč protiv Partizana.

"Da, moramo da se vratimo u ritam. Najprije nas čeka utakmica ABA lige. Trudimo se da nikoga ne potcijenimo, moramo da izađemo snažno. Moramo da pronađemo ritam i vratimo se nivou na kom smo bili. Naravno, derbi je ogroman, veliki meč. Svjesni smo da će biti izuzetno težak. Svima govorim - podsjeća me na to kako Žalgiris igra protiv Ritasa. Žalgiris dominira u Evroligi, pa onda protiv Ritasa igra egal meč. Svaki derbi je nevjerovatno težak i pripremićemo se za njega", rekao je Litvanac i prokomentarisao odlazak Obradovića iz Partizana: "Vidjeli smo, naravno, ali na kraju krajeva - mi imamo svoje probleme. Imamo povrijeđene igrače, ne žalimo se, nastavljamo da se borimo. Moramo da budemo fokusirani na sebe."

Litvanski centar je analizirao i meč protiv Barselone, u kojem njegov tim nije bio na dovoljnom nivou da bi upisao pobjedu. Smatra da je španski tim bio agresivniji, a da takve stvari ne bi trebalo da se događaju Crvenoj zvezdu. Očigledno nije ispoštovan dogovor koji je napravljen pred meč.

"Nismo bili strpljivi, bili smo haotični, a protivnik je igrao veoma pametnu košarku. Nisu nam dozvoljavali da dobijemo ono što želimo. Na početku su ušli agresivnije od nas, što nikada ne bi smjelo da se desi, o tome smo pričali u svlačionici. Imam utisak da su nas izgurali iz naših pozicija, tjerali nas da igramo jedan na jedan, a onda nam nisu dozvoljavali da završimo napad, već su nas primoravali na dodatni pas, pa smo pravili izgubljene lopte. U jednom trenutku izgledali su kao najbrža ekipa u Evroligi, iako znamo da su po ritmu jedni od najsporijih. Pripremili su veoma dobru taktiku protiv nas, a mi se kao igrači nismo prilagodili. Naša taktika je takođe bila dobra, samo je nismo sproveli onako kako je trener tražio", ispričao je najiskusniji košarkaš Crvene zvezde nakon poraza od Barselone.

Sa druge strane, spreman da se bori i primjerom motiviše saigrače je Semi Odželej, koji je takođe dao izjavu poslije meča. Snažni košarkaš Crvene zvezde nije želio da razmišlja o Partizanu, već o prvom narednom meču - u ABA ligi protiv sarajevske Bosne.

"Potrudiću se da podignem tim. Pobijeđeni smo večeras i moramo da se popravimo. Mislim, u određenim momentima smo gubili lopte, mislim da nismo dobro igrali ni ofanzivno, ni defanzivno. Svaka izgubljena lopta znači, oni su bili bolji na određenim mestima", rekao je Odželej i dodao: "Pa, sada smo fokusirani da se odmorimo, imamo prvo meč u ABA ligi, moramo da ostanemo zdravi. Igramo protiv odličnog tima, bitno je da ne gubimo lopte i da budemo čvrsti defanzivno da bismo pobijedili."