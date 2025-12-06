Klajburn i Brizuela opet briljirali u Beogradu, pa poručili: "Svako može da se pobijedi, pa i Zvezda"

Vil Klajburn i Dario Brizuela sjajno su odigrali meč sa Crvenom zvezdom odlično, a onda su podijelili utiske.

Izvor: Arena sport/printscreen

Barselona je savladala Crvenu zvezdu 89:79 na meču u "Beogradskoj areni", a heroji ove pobjede bili su Vil Klajburn i Dario Brizuela. Američki krilni igrač je ponovo pogađao trojke od table i na kraju je završio meč sa 22 poena, pet skokova i dvije asistencije. Poslije utakmice je istakao da su svi igrači trenera Paskvala dali svoj doprinos i da je samo tako ekipa mogla da dobije Crvenu zvezdu.

"Definitivno, svi su se pojavili. Nije bilo bitno što su neki duže sjedili na klupi, Kejl nam je dao neke odlične minute. Svako može da bude pobijeđen u Evroligi i znali smo da će biti teško gostovanje, ali smo igrali svoju košarku", rekao je Klajburn poslije utakmice.

Dario Brizuela je imao najbolju utakmicu u sezoni sa 17 poena, a poslije meča je naglasio da je sa novim trenerom Ćavijem Paskvalom došla i nova Barselona.

"Bilo je teško, znao da je Zvezda jako dobra, posebno kod kuće. Imali su dobru seriju, ali znali smo da ako budemo dobri u odbrani i ne gubimo loptu imamo šansu. Nismo novi tim, ali više vjerujemo jedni drugima. Ćavi nas vodi u drugom pravcu i zadovoljni smo kako to izgleda", naglasio je on.

Trener Barselone Ćavi Paskval se takođe oglasio poslije meča. "Dobro smo igrali odbranu sve vrijeme. Moramo da popravimo mnogo stvari, ali bolje smo kontrolisali loptu u drugom poluvremenu. Na dobrom smo putu, ali treba nam još mjesec dana da budemo na pravom nivou. Ako ovako nastavimo biće savršeno", istakao je Paskval.