logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Klajburn i Brizuela opet briljirali u Beogradu, pa poručili: "Svako može da se pobijedi, pa i Zvezda"

Klajburn i Brizuela opet briljirali u Beogradu, pa poručili: "Svako može da se pobijedi, pa i Zvezda"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vil Klajburn i Dario Brizuela sjajno su odigrali meč sa Crvenom zvezdom odlično, a onda su podijelili utiske.

Vil Klajburn i Dario Brizuela komentarisali pobjedu protiv Crvene zvezde Izvor: Arena sport/printscreen

Barselona je savladala Crvenu zvezdu 89:79 na meču u "Beogradskoj areni", a heroji ove pobjede bili su Vil Klajburn i Dario Brizuela. Američki krilni igrač je ponovo pogađao trojke od table i na kraju je završio meč sa 22 poena, pet skokova i dvije asistencije. Poslije utakmice je istakao da su svi igrači trenera Paskvala dali svoj doprinos i da je samo tako ekipa mogla da dobije Crvenu zvezdu. 

"Definitivno, svi su se pojavili. Nije bilo bitno što su neki duže sjedili na klupi, Kejl nam je dao neke odlične minute. Svako može da bude pobijeđen u Evroligi i znali smo da će biti teško gostovanje, ali smo igrali svoju košarku", rekao je Klajburn poslije utakmice. 

Dario Brizuela je imao najbolju utakmicu u sezoni sa 17 poena, a poslije meča je naglasio da je sa novim trenerom Ćavijem Paskvalom došla i nova Barselona. 

"Bilo je teško, znao da je Zvezda jako dobra, posebno kod kuće. Imali su dobru seriju, ali znali smo da ako budemo dobri u odbrani i ne gubimo loptu imamo šansu. Nismo novi tim, ali više vjerujemo jedni drugima. Ćavi nas vodi u drugom pravcu i zadovoljni smo kako to izgleda", naglasio je on.

Trener Barselone Ćavi Paskval se takođe oglasio poslije meča. "Dobro smo igrali odbranu sve vrijeme. Moramo da popravimo mnogo stvari, ali bolje smo kontrolisali loptu u drugom poluvremenu. Na dobrom smo putu, ali treba nam još mjesec dana da budemo na pravom nivou. Ako ovako nastavimo biće savršeno", istakao je Paskval.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Barselona KK Crvena zvezda Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC