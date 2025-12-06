logo
Petrušev želio da bude heroj, Vildoza rekao "Ne može"

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Argentinski košarkaš Luka Vildoza postao je heroj Virtusa jer je u posljednjim sekundama ukrao loptu Filipu Petruševu.

Luka Vildoza heroj Virtusa Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Košarkaši Virtusa iz Bolonje savladali su Dubai (79:78) u 14. kolu Evrolige, a junak pobjede italijanskog tima bio je Luka Vildoza. Argentinski košarkaš napravio je dva odlučujuća poteza u samom finišu meča i tako donio pobjedu ekipi Duška Ivanovića.

Na 27 sekundi do kraja meča Vildoza je pogodio trojku koja je Virtusu donijela prednost, a kasnije se potrudio da to bude i konačan rezultat. Nakon dva tajm-auta Dubaija i dva "mala" faula Virtusa, tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata imao je 7,6 sekundi za posljednji napad. Srpski reprezentativac Filip Petrušev preuzeo je odgovornost, ali nije uspio da postane heroj - Vildoza se prišunjao i ukrao mu loptu, koji je kasnije odnio daleko od svih igrača Dubaija.

Pogledajte najzanimljivije trenutke meča. 

Izveštaj sa meča 14. kola Evrolige između Virtusa i Dubaija.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

U ekipi Virtusa najefikasniji je bio Karsen Edvards sa 23 postignuta poena, a pratili su ga Alston i Vildoza sa po 11. Argentinski košarkaš, koji je svojevremeno igrao i za Crvenu zvezdu, imao je dva skoka, pet asistencija i četiri ukradene lopte na ovom meču. Sa druge strane terena, Džastin Anderson je postigao 16 poena, a pratili su ga Aleksa Avramović i Kenan Kamenjaš sa po 13. Filip Petrušev je postigao 10 poena na ovom meču.

Ekipa Virtusa sada ima skor 7-7 i nalazi se na 12. mjestu tabele u Evroligi, sa istim učinkom kao i Olimpija iz Milana koja je jedno mjesto bolje plasirana. Na 13. mjestu je Dubai, jedini tim koji ima učinak 6-8 u tekućoj sezoni Evrolige.

Tagovi

Luka Vildoza Evroliga Virtus Bolonja KK Dubai

