Ovo je najbolje zakucavanje sezone u Evroligi: Bek Valensije pregazio centra Panatinaikosa

Nevjerovatan potez izveo je Darijus Tompson kada je ispred sebe imao Huanča Ernangomeza.

Košarkaši Valensije napravili su malu senzaciju i u Atini pobijedili Panatinaikos (89:79), a meč je obilježio iskusni bek Darijus Tompson. Naturalizovani reprezentativac Italije u ključnim trenucima meča izveo je jedno od najboljih zakucavanja koje smo ikada vidjeli na parketima Evrolige.

Bilo je 77:72 u korist Valensije, na nešto manje od četiri minuta do kraja meča, kada je Tompson odlučio da se silovito zaleti ka košu i postigne poene za svoj tim. Na putu do obruča ispriječio mu se Huančo Ernangomez, ali to nije bila prepreka na koju se snažni američki bek osvrtao - zakucao je preko Španca, a dobio je i dodatno slobodno bacanje nakon što je postigao poene.

Ernangomez je završio na posteru, a o potezu Tompsona dan nakon meča priča čitava košarkaška Evropa. Ovakve stvari se ne viđaju često u evropskoj košarci, a mnogi već sada smatraju da smo vidjeli najbolje zakucavanje i najbolji potez u sezoni.

Pogledajte kako je poentirao bek Valensije:

Inače, Darijus Tompson bio je junak pobjede Valensije nad favorizovanim Panatinaikosom. On je na teren proveo nešto više od 25 minuta i za to vrijeme imao impresivne brojke - postigao je 19 poena, uz osam skokova, šest asistencija i dvije ukradene lopte. Bio je lider svog tima u sve četiri pomenute kategorije.

Pobjedom nad Panatinaikosom u Atini, košarkaši Valensije stigli su do skora 9-5, koji sada ima gotovo pola Evrolige. Prvoplasirani je i dalje Hapoel iz Tel Aviva koji ima 10-4, a zatim slijede Monako, Crvena zvezda, Panatinaikos, Valensija i Barselona, koji su na diobi druge pozicije. Ovoj grupi timova priključio bi se i pobjednik meča Olimpijakos - Fenerbahče, ali je taj susret odložen zbog nevremena u Grčkoj i prokišnjavanja hale.

