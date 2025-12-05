Janis Sferopulos se vraća u Evroligu?

Doskorašnji šef struke Crvene zvezde Janis Sferopulos je na korak od toga da preuzme Anadolu Efes nakon odlaska Igora Kokoškova.

Izvor: MN PRESS

Anadolu Efes je u ogromnom problemu. Rezultati nisu dobri, na duže se povrijedio glavni igrač Šejn Larkin, a otpušten je trener Igor Kokoškov. Sada je ekipa u potrazi za novim šefom struke, a izgleda da je prva opcija Janis Sferopulos.

Doskorašnji trener Crvene zvezde je slobodan, govorilo se da je spreman da preuzme neke grčke klubove, ali sačekao je i sada bi ekspresno mogao da se nađe ponovo u Evroligi. Pričalo se da bi prethodni trener Efesa Luka Banki mogao opet da bude na čelu ekipe, ali sada "Tips n' Slips" javlja da je zapravo grčki stručnjak koji se dugo zadržao na klupi Zvezde prva opcija.

Anadolu Efes je trenutno 16. na tabeli Evrolige sa pet pobjeda i devet poraza, a naredni meč ekipa igra 11. decembra sa Valensijom. Zatim im slijedi derbi sa Fenerbahčeom u domaćoj ligi, a potom slijedi duplo kolo sa Žalgirisom i Dubaijem. Prvi meč u 2026. godini igraće 2. januara 2026. godine protiv Crvene zvezde. Već tada bi Janis Sferopulos mogao da se nađe oči u oči sa svojom doskorašnjom ekipom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!