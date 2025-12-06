Barselona napušta Evroligu i odlazi u NBA Evropu? Ćavi Paskval u Beogradu progovorio o stavu kluba

Trener Barselone Ćavi Paskval otkrio je da klub koji vodi i dalje nije siguran u kojem takmičenju će igrati narednih godina - da li će to biti Evroliga ili NBA Evropa?

Izvor: Screenshot/YouTube/@CrvenazvezdaKK

Barselona je slavila u Beogradskoj areni, pošto je u 14. kolu Evrolige pobijedila Crvenu zvezdu 89:79. Nakon trijumfa, novi trener Ćavi Paskval govorio je o timu iz Katalonije, a onda se dotakao i aktuelne teme - NBA Evrope. Konstatovao je bivši strateg Panatinaikosa i Zenita da je po pitanju ovog takmičenja i dalje sve otvoreno.

NBA Evropa izložila je plan - ekipe koje su njen cilj, njihov broj, pošto je plan da takmičenje čini 16 timova, 12 stalnih i četiri koja bi se smjenjivala. Naravno, jedan od planova je privući velike evropske klubove, a Barselona i Real Madrid su najveće mete. Zbog toga je i Paskval govorio o potencijalnom revolucionarnom potezu svog kluba, jednostavno je zaključio: sve je moguće.

"Nismo pričali o tome, sve je otvoreno. Igramo u Evroligi i to je to", rekao je Pakval u Beogradu nakon pobjede Barselone nad Crvenom zvezdom.

Da li će Barselona igrati u NBA Evropi?

Predsjednik kluba Đoan Laporta govorio je i ranije po mogućnosti da Barsa zaigra u novom takmičenju. Po pitanju lige koja će uskoro biti ozvaničena Laporta je bio direktan i otvoren - u slučaju bolje ponude ovaj klub vrlo lako bi mogao da zaigra u novom takmičenju.

"Licenca Evrolige ističe u junu 2026. godine, a klubovi koji je ne obnove izgubiće pravo osnivanja", rekao je Laporta za Mundo Deportivo.

"Pokušavamo da natjeramo Evroligu da shvati da je Barsa važan dio takmičenja i oni to razumiju. Predložili smo obnavljanje sa Evroligom, ali uz mogućnost fleksibilnosti (da napuste Evroligu) u slučaju da je prijedlog NBA bolji", dodao je.

"NBA nam nudi sastanak kako bi nam pružili više detalja o ovom prijedlogu. Za sada, svi ovi sastanci zvuče veoma obećavajuće, ali još nemamo konkretnu ponudu", priznao je Laporta.

Koji klubovi će igrati u NBA Evropi?

Politika Evrolige postaje problematična, broj utakmica i učestale povrede stvaraju negativne komentare, a trebalo bi uzeti u obzir i sumu koju klubovi, koji nisu među vlasnicima, plaćaju kako bi igrali elitno takmičenje. Pojava NBA Evrope mogla bi da promijeni stvari na sceni. Mišljenja o novom takmičenju su podijeljena, od trenera koji su izričito protiv dolaska još jednog nadmetanja koje bi moglo samo da unese zabunu u košarkaškom svijetu, do onih koji podržavaju pojavu još jednog evropskog takmičenja.

S druge strane, NBA Evropa ima jasne ciljeve kad su u pitanju klubovi - želi Real Madrid, Barselonu, ASVEL koji i ne krije da će u budućnosti zaigrati u ovom takmičenju. Tu je i Pari Sen Žermen koji bi trebalo da oformi i košarkašku sekciju, ali i Mančester siti i Milan. Njemačka je takođe ciljna grupa, ali to neće biti ALBA, već bi Minhen trebalo da dobije nov klub.