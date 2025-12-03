Dva veoma važna tima produžiće ugovore sa Evroligom na narednih 10 godina, što će biti problem za projekat NBA Evropa.

Izvor: MN PRESS

Dolazak ambicioznog projekta NBA Evropa na stari kontinent mogao bi da protrese košarkašku mapu i u prvi plan izbaci gradove koji u ovom trenutku čak nemaju ni formirane timove. Osim što su Amerikancima zanimljivi neki istorijski važni timovi, naravno da su pažnju privukle i ekipe koje se već takmiče u Evroligi - najboljem takmičenju košarkaških klubova u Evropi.

Međutim... Evroliga ne želi da sjedi skrštenih ruku! Iako je bilo svakakvih glasina u prethodnom periodu, grčki "Sport24" prenosi da su Barselona i Fenerbahče spremni da potpišu nove desetogodišnje ugovore sa takmičenjem. To bi ih na duži vremenski period vezalo za Evroligu, a istovremeno i onemogućilo NBA Evropu da pregovara sa timovima iz dva grada koji su veoma važni na košarkaškoj mapi Evrope.

Poslije direktnog sastanka koji su imali Laporta i Motejunas, Barselona je veoma blizu potpisivanja novog ugovora sa Evroligom. Ostaje da se dogovore sitnice, a zatim stavi paraf na novi saradnju koja će trajati narednih godina. Istim putem ubrzo bi trebalo da krene i velikan turske košarke, aktuelni osvajač Evrolige, tim Fenerbahčea.

Ko će igrati NBA Evropu?

Još ranije je najavljeno da NBA planira "buđenje" gradova koji nisu pretjerano zainteresovani za košarku u ovom momentu, pa se tako pojavila ideja da Arsenal i Čelsi zajedno naprave košarkaški klub u Londonu, da slično urade Inter i Milan, kao i da se da prostor gradovima poput Mančestera.

Vidi opis Evroliga uzvraća udarac NBA Evropi: Amerikancima propada plan zbog ugovora na 10 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Ako uspijemo sve potpise da sredimo od strane naših vlasnika i FIBA onda bi prve ponude od strane klubova mogli da imamo već u prvom kvartalu 2026. godine", rekao je zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum i dodao: "Bila bi to kao Liga šampiona, samo u košarci. Brendovi kao što su Real, Barsa, Mančester siti, PSŽ, Milan koji igraju košarku, to je dosta primamljivo. Ne samo da je to sadržaj koji je relevantan za Evropu, već i za cijeli svijet. I za Aziju, Ameriku, neki od tih brendova su ogromni širom svijeta".

Tek u posljednjoj izjavi Marka Tejtum pomenuta je Srbija, odnosno dva beogradska kluba, ali ni tada nije rečeno da će za Partizan i Crvenu zvezdu biti mjesta. To je razljutilo mnoge, među kojima je čak i turski trener Ergin Ataman. Šampion Evrope sa Efesom i Panatinaikosom smatra da se ne može praviti novo takmičenje bez srpskih timova.