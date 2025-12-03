logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evroliga uzvraća udarac NBA Evropi: Amerikancima propada plan zbog ugovora na 10 godina

Evroliga uzvraća udarac NBA Evropi: Amerikancima propada plan zbog ugovora na 10 godina

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dva veoma važna tima produžiće ugovore sa Evroligom na narednih 10 godina, što će biti problem za projekat NBA Evropa.

Barselona i Fenerehače ugovor sa Evroligom Izvor: MN PRESS

Dolazak ambicioznog projekta NBA Evropa na stari kontinent mogao bi da protrese košarkašku mapu i u prvi plan izbaci gradove koji u ovom trenutku čak nemaju ni formirane timove. Osim što su Amerikancima zanimljivi neki istorijski važni timovi, naravno da su pažnju privukle i ekipe koje se već takmiče u Evroligi - najboljem takmičenju košarkaških klubova u Evropi.

Međutim... Evroliga ne želi da sjedi skrštenih ruku! Iako je bilo svakakvih glasina u prethodnom periodu, grčki "Sport24" prenosi da su Barselona i Fenerbahče spremni da potpišu nove desetogodišnje ugovore sa takmičenjem. To bi ih na duži vremenski period vezalo za Evroligu, a istovremeno i onemogućilo NBA Evropu da pregovara sa timovima iz dva grada koji su veoma važni na košarkaškoj mapi Evrope.

Poslije direktnog sastanka koji su imali Laporta i Motejunas, Barselona je veoma blizu potpisivanja novog ugovora sa Evroligom. Ostaje da se dogovore sitnice, a zatim stavi paraf na novi saradnju koja će trajati narednih godina. Istim putem ubrzo bi trebalo da krene i velikan turske košarke, aktuelni osvajač Evrolige, tim Fenerbahčea.

Ko će igrati NBA Evropu?

Još ranije je najavljeno da NBA planira "buđenje" gradova koji nisu pretjerano zainteresovani za košarku u ovom momentu, pa se tako pojavila ideja da Arsenal i Čelsi zajedno naprave košarkaški klub u Londonu, da slično urade Inter i Milan, kao i da se da prostor gradovima poput Mančestera.

"Ako uspijemo sve potpise da sredimo od strane naših vlasnika i FIBA onda bi prve ponude od strane klubova mogli da imamo već u prvom kvartalu 2026. godine", rekao je zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum i dodao: "Bila bi to kao Liga šampiona, samo u košarci. Brendovi kao što su Real, Barsa, Mančester siti, PSŽ, Milan koji igraju košarku, to je dosta primamljivo. Ne samo da je to sadržaj koji je relevantan za Evropu, već i za cijeli svijet. I za Aziju, Ameriku, neki od tih brendova su ogromni širom svijeta".

Tek u posljednjoj izjavi Marka Tejtum pomenuta je Srbija, odnosno dva beogradska kluba, ali ni tada nije rečeno da će za Partizan i Crvenu zvezdu biti mjesta. To je razljutilo mnoge, među kojima je čak i turski trener Ergin Ataman. Šampion Evrope sa Efesom i Panatinaikosom smatra da se ne može praviti novo takmičenje bez srpskih timova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga NBA Evropa KK Barselona KK Fenerbahče

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC