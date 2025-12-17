logo
"Kad su moju majku vrijeđali, onda si ćutao": Novinar rekao da je Ergin Ataman licemjer

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Poznati turski komentator Murat Muratanoglu je pred kamerama rekao da je Ergin Ataman ćutao kada su njegovu majku vređali u Turskoj.

novinar rekao da je ergin ataman licemjer Izvor: Savino Paolella/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Ergin Ataman je sa Panatinaikosom slavio u Istanbulu protiv Fenerbahčea (81:77). Poslije meča je turski trener imao izjavu koja je uzburkala javnost. Rekao je "da mu je 10.000 ljudi na tribinama vrijeđalo majku koja ima 87 godina i da je to sramota". Uz to je dodao i da je on Turčin i selektor turske reprezentacije. Odgovor na to dao mu je poznati turski komentator i novinar Murat Muratanoglu koji je javno nazvao čuvenog trenera licemjerom.

"Volio bih da je isto pričao kada je bio trener Galatasaraja i kada su određeni ljudi psovali moju majku koja je nosila dres istog tog Galatasaraja. Doživjela je dva turska šampionata. Volio bih da je isto rekao za one koji su nju vrijeđali ili da je spriječio određene ljude da imaju određene gestikulacije. Ostaviću sa strane dio u kom je neko to ohrabrivao... Znači njegova majka je majka, a moja nije?", rekao je Muratanoglu pred kamerama.

Bio je gost u jednoj emisiji koja se bavila analizom spomenute utakmice u Istanbulu.

"Hoću da naglasim jedno, majke su nešto sveto i posebno. Isto važi i za očeve. Ničiji roditelji ne smiju da budu meta sličnih uvreda. Pitam se i zašto nije rekao ništa o suđenju i pojedinim odlukama", zaključio je Murat aludirajući na to da su pojedine odluke sudija bile na štetu Fenerbahčea, odnosno da je bilo dosta spornih odluka u korist Panatinaikosa.

Muratanoglu i Ataman imaju neke "neraščišćene račune" iz prošlosti pošto je u periodu dok je Ergin radio u Turskoj bilo nekih oštrih komentara. Murat je imao zamjerke na određene stvari koje Ataman radi, kritikovao ga je javno, pa su imali i mali "medijski rat". Izgleda da se nisu pomirili...

"Bolje da zadržimo pare u džepu"

Izvor: Youtube/Euroleague Basketball

Poslije meča je i trener Fenera Šarunas Jasikevičijus upitan za pojedine odluke arbitara. Sudije na meču u Istanbulu bili su Sreten Radović (Hrvatska), Pjotr Patušijak (Poljska) i Maksim Buber (Francuska).

"Želimo da nam novac ostane u džepu, idu praznici i sve to. O procesu i svemu što slijedi komuniciraćemo preko zvaničnih kanala", poručio je Jasikievičijus.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:21
Paklen docek za Ergina Atamana
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Tagovi

Ergin Ataman Evroliga

