"Svaki Turčin je razumio šta su pjevali": Ergin Ataman napao navijače Fenerbahčea

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Turski trener Ergin Ataman bio posebno ljut jer su navijači Fenerbahčea vrijeđali njegovu majku.

Navijaci fenerbahcea psovali majku ergina atamana Izvor: X/Eurohoops/printscreen

Košarkaši Panatinaikosa savladali su Fenerbahče u Istanbulu (81:77), a meč 16. kola Evrolige obilježile su i uvrede domaćih navijača prema treneru gostiju. Trofejni Ergin Ataman, bivši trener Efesa i aktuelni selektor Turske, u prvoj izjavi nakon meča požalio se da su mu zemljaci tokom meča vrijeđali majku!

Kako Ataman kaže, svi navijači u hali Fenerbahčea pjesmom su vrijeđali njegovu majku iako je on ponosan na to što je Turčin i na to što je selektor turske reprezentacije. Ipak, Ergin Ataman je veliki rival jer je svojevremeno vodio Anadolu Efes i sa tim timom je dva puta osvajao evropsku titulu. 

"Svaki Turčin je ovo razumio. Deset hiljada ljudi, Turaka, navijača Fenerbahčea, započelo je pjesmu protiv moje majke koja ima 87 godina. Veoma sam uznemiren zbog toga što su ovi ljudi pjevali pjesmu o mojoj majci. To nije fer. Ja sam ponosan što sam selektor reprezentacije Turske", rekao je Ergin Ataman nakon utakmice.

Panatinaikos je do pobjede vodio Kendrik Nan sa 25 postignutih poena, a dvocifren učinak imao je još samo turski košarkaš Čedi Osman sa 11 poena. U ekipi Fenerbahčea raspoloženi su bili Horton-Taker sa 22 poena, Tarik Biberović sa 15, Vejd Boldvin sa 11 i Bonzi Kolson koji je dodao deset. Ipak, to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Pobjedom u Istanbulu Panatinaikos je došao do skora 10-6 u Evroligi i barem malo se oporavio nakon dva uzastopna poraza u Evroligi. Sa druge strane, Fenerbahče ima skor 9-6 i odloženu utakmicu protiv Olimpijakosa. Taj meč nije odigran zbog nevremena u Atini i prokišnjavanja dvorane u kojoj igra tim iz Pireja.

Bonus video:

Pogledajte

00:21
Paklen docek za Ergina Atamana
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Tagovi

Ergin Ataman KK Fenerbahče Evroliga KK Panatinaikos

