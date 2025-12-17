logo
Marko Gudurić srušio Real Madrid i stigao Crvenu zvezdu u Evroligi

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Marko Gudurić odigrao je fenomenalnu utakmicu i doneo Armaniju pobedu protiv Reala. Na taj način je italijanski tim stigao Zvezdu

marko guduric dominirao protiv reala i stigao zvezdu Izvor: Savino Paolella/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Marko Gudurić odigrao je najbolju partiju u novoj evroligaškoj sezoni i donio pobjedu Armaniju. Zahvaljujući njemu je pao Real Madrid u Milanu - 89:82. Srpski košarkaš meč je završio sa 22 poena (2/4 za dv, 4/7 za tri, 6/7 sa penala). Uz to je imao pet skokova i tri asistencije.

Pod vođstvom novog trenera Pepea Poete je Srbin odigrao sjajan meč i pokazao da je povreda iza njega i da je spreman da pokaže zašto je došao iz redova aktuelnog prvaka Evrolige, Fenerbahčea. Ovom pobjedom Armani je stigao Crvenu zvezdu i sada ima skor 9-7, koliko imaj i Real.

Na 90 sekundi prije kraja Fakundo Kampaco je dao trojku i vratio goste u igru (84:80), ali je Gudurić već u sljedećem napadu odgovorio istom mjerom, dao trojku i stavio tačku. Potom je napravio petu ličnu grešku, ali su saigrači bez njega samo priveli meč kraju.

Uz Gudurića su se istakli Zek Ledej (14, 4sk) i Armani Bruks (13), dok su na drugoj strani dvocifreni bili Kampaco (25, 5/7 za tri), Trej Lajls (14, 7sk) i Mario Hezonja (11, 4sk).

(MONDO)

Tagovi

Marko Gudurić Evroliga

