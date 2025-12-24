"Kusturica je nevjerovatan talenat": Penjaroja ocijenio biser srpske košarke, ali naveo i veliki problem

Novi trener Partizana Đoan Penjaroja imao je priliku da radi sa srpskim košarkašem Nikolom Kusturicom.

Srpski košarkaš Nikola Kusturica (16) nedavno je ispisao istoriju Barselone. Postao je najmlađi igrač u istoriji ovog kluba koji je zaigrao u Evroligi. Pod komandom legendarnog trenera Ćavija Paskvala mladi Srbin je dobio priliku da sa minut i osam sekundi postane deo istorije. O evropskom šampionu govorio je i bivši trener kluba iz Katalonije, a ujedno i novi strateg Partizana Đoan Penjaroja.

Novi trener Parnog valjka imao je priliku da sarađuje sa srpskim talentom tokom perioda provedenog u Barseloni. Međutim, problem evroligaških klubova sve je veći - mladi igrači ne dobijaju šansu da igraju. Razlog je jasan - nisu dorasli ligi, a rezultati ekipe imaju primat nad njihovim razvojem. Zašto je to tako, pokušao je da objasni Penjaroja.

"To je vrlo teško. Postoji i novi kontekst sa univerzitetskom košarkom, što dodatno komplikuje stvari. Košarka je, na kraju krajeva, sport sazrijevanja. Da bi igrač bio spreman da se takmiči na najvišem nivou, potreban je određeni period - da upozna igru, da stekne fizičku zrelost i zrelost u razumijevanju košarke", započeo je Penjaroja tokom gostovanja u emisiji "Na klupi".

"U našem sportu je veoma teško da igrač sa 18, 19 ili 20 godina bude spreman da se takmiči na vrhunskom nivou - na nivou Evrolige, pa čak i na nivou jakih nacionalnih liga, kao što je, iz našeg iskustva, ACB liga (Liga Endesa)", dodao je Penjaroja.

"Igrači tog uzrasta, osim izuzetaka poput (Luke) Dončića, (Rikija) Rubija u svoje vrijeme ili Nikole Mirotića, uglavnom nisu spremni da odmah igraju na tom nivou. Tačno je da bismo mogli više da se oslanjamo na mlade igrače, ali sada se već sa 18 godina gotovo svi sele u Sjedinjene Američke Države. Prošle godine smo imali situaciju sa igračem poput Dame Sara, italijanskog košarkaša, koji je igrao u timu i dobijao važne minute, ali smo znali da će na ljeto otići na univerzitet."

Poznato je i kako je priča završena:

"Na kraju je izabrao Djuk, vrhunski univerzitet, ali je izuzetno teško boriti se protiv ponuda koje dolaze iz SAD - velikih finansijskih ugovora, iznosa koje ponekad nemaju ni veoma iskusni evroligaški igrači, kao i mamca da se kasnije dođe do NBA lige."

Šta je Penjaroja rekao o Nikoli Kusturici?

Nikola Kusturica tokom ljeta je stigao do krova Evrope sa reprezentacijom Srbije do 16 godina. Rođeni Beograđanin postao je šampion Evrope i MVP takmičenja. Nedavno je postao i najmlađi debitant kluba iz Katalonije u Evroligi, ali seniorski minuti i dalje izostaju.

"Pronaći ravnotežu u svemu tome je veoma teško. Sličan je i slučaj Nikole Kusturice - sa samo 16 godina, nevjerovatan talenat i igrač sa izuzetnom budućnošću, kojim smo veoma zadovoljni. On je srećan u Barseloni, ali po mom mišljenju, kada bude spreman da zaista pomogne prvom timu, vjerovatno će otići na neki američki univerzitet", rekao je Penjaroja istakavši u prvi plan veliki problem za evropsku košarku - odlazak mladih igrača u SAD.

"To je problem sa kojim se danas suočava evropska košarka i za koji se mora pronaći rješenje. U suprotnom, moraćemo da čekamo da se ti igrači vrate tek ako im u SAD ne bude išlo kako treba. Ali tada je pitanje da li će izgubljeno vrijeme moći da se nadoknadi."

"Ono što Evroliga zahtijeva jeste da mladi talenti igraju na nivou koji odgovara takmičenju prepunom vrhunskih, iskusnih igrača. A vrlo je teško da košarkaši od 16, 17 ili 18 godina budu spremni da se takmiče na tom nivou. Kao što ste rekli - to je realnost evropske košarke danas", završio je novi trener Partizana.

