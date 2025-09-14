logo
Šta radi srpsko čudo od djeteta: Nikola Kusturica zakucava kao veliki, a tek mu je 16 godina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nikola Kusturica monstruoznim zakucavanjem oduševio Evropu.

Nikola Kusturica monstruoznim zakucavanjem oduševio Evropu Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA/X/serbiahoop/Screenshot

Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica nastavlja da oduševljava svojim partijama. Sa samo 16 godina je debitovao za prvi tim Barselone, a sada je raskošni talenat pokazao u meču protiv Đirone.

MVP Evropskog prvenstva za mlade je postigao četiri poena u pobjedi katalanskog giganta 88:77, ali jedan njegov potez obilazi Evropu. Zakucavanje mladog srpskog asa je podiglo cijelu dvoranu na noge. Istrčao je kontru, perfektno primio pas preko cijelog terena, a onda efektno zakucao.

Pred njim je svijetla budućnost

Kusturica je završio Eurobasket sa prosjekom od 20 poena po utakmici, uz 7,7 skokova i 3,4 asistencije, uz prosječni indeks korisnosti 23,9. U finalu je indeks bio 33, pa nije bilo dileme da MVP trofej završi u njegovim rukama.

Barselona je prepoznala Kusturičin talenat još 2023. godine, kada je imao 14 godina i odvela ga tada u svoju košarkašku akademiju. Igrama u juniorskoj NBA ligi stekao je simpatije skauta Barse, koji su ga tada odabrali na turniru u Železniku. U septembru ove godine debitovao je na utakmici protiv Pariza u pripremnom periodu i nema sumnje da Katalonci računaju na njega u novoj sezoni.

Tagovi

Nikola Kusturica KK Barselona

