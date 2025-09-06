logo
Nikola Kusturica debitovao za prvi tim Barselone: Srpski biser sa 16 godina upisao prve poene

Autor Dragan Šutvić
0

Nikola Kusturica debitovao je za seniorski tim Barselone.

Nikola Kusturica debitovao za prvi tim Barselone Izvor: Youtube/FC Barcelona

Nikola Kusturica je upisao je prve seniorske minute za tim Barselone. Nakon što je mladi košarkaš imao sjajno ljeto iza sebe, osvojio je Evropsko prvenstvo do 16 godina sa reprezentacijom Srbije i postao MVP takmičenja, na red je stigla i pohvala iz kluba, a samim tim i prilika - debitovao je za seniorski tim.

Kusturica je u pripremnom periodu legendarnog kluba dobio priliku da se nađe na terenu, debitovao je sa svega 16 godina i to protiv još jednog evroligaškog kluba - Pariza. Barselona je upisala pobjedu 91:90, a srpski predstavnik imao je i doprinos u ovom trijumfu, pošto je postigao dva poena.

Takođe, Kusturica je imao priliku da parket deli sa bivšim kapitenom Partizana Kevinom Panterom, ali i drugim evroligaškim košarkašima. Tako su se u timu Barselone našli i Nikolas Laprovitola, ali i Vil Klajburn. Nakon što je upisao prve seniorske minute, ostaje da sačekamo odluku trenera Barselone Đoana Penjeroje, koji bi možda u sezoni pred nama mogao da da malo više povjerenja talentovanom Kusturici, možda u domaćem šampionatu ili čak Evroligi.

Kad su u pitanju ostali poenteri Panter je susret završio sa 17 poena, Majls Noris 13, Vil Kajburn 11. Nešto skromniji doprinos dali su Majls Kejl sa sedam poena, ako i Huan Nunjez. U timu Pariza, koji igra u poprilično izmijenjenom sastavu ove sezone, dominirao je Džastin Robinson koji je postigao 20 poena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

