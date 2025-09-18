logo
Nikola Kusturica najmlađi košarkaš u istoriji Barselone: Oborio sve rekorde, igraće Evroligu sa 16

Autor Nikola Lalović
Nikola Kusturica se ozbiljno nameće prvom timu Barselone na pripremema za novu sezonu.

Nikola Kusturica kuca na vrata prvog tima Barselone Izvor: Youtube/FC Barcelona

Nikola Kusturica je dečko za velika djela, već sada se upisao u istoriju. On je debitovao za prvi tim Barselone na zvaničnom meču sa 16 godina, 4 mjeseca i jednim danom i postao je najmlađi igrač u istoriji Barselone.

Barselona je igrala pripremni meč sa Andorom i pobijedila 90:81, a na ovom meču se poslije duže pauze i povrede na teren vratio i Jan Veseli. Pogledajte kako je izgledao Nikola Kusturica na terenu:

Do sada je rekord Barselone držao Erik Vila koji je u decembru 2014. godine debitovao sa 16 godina i 213 dana na meču sa Saragosom u ACB ligi. Sada 27-godišnji krilni centar je poslije igranja za Barselonu otišao u NCAA, a zatim je nastupao za Đironu, Breogan i od ove sezone je u Gran Kanariji.

Nikola Kusturica je MVP

Nikola Kusturica je prepoznat kao veliki talenat sa 14 godina i 2023. godine ga je Barselona iz Železnika odvela u svoje mlađe kategorije. Na nedavno završenom Eurobasketu za kadete bio je MVP sa prosjekom od 20 poena, 7,7 skokova i 3,4 asistencije.

"Otišli smo tamo, ali niko nije očekivao da će se to desiti, na Olimpijskim igrama za mlade nismo bili ista ekipa. Borili smo se najviše od svih ekipa, borili smo se - Bog nas je pogledao, a tu je naravno i naš trud i radi", rekao je Kusturica za MONDO nakon osvajanja zlata.

Tagovi

Nikola Kusturica košarka KK Barselona

