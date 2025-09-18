Nikola Kusturica najmlađi košarkaš u istoriji Barselone: Oborio sve rekorde, igraće Evroligu sa 16

Nikola Kusturica se ozbiljno nameće prvom timu Barselone na pripremema za novu sezonu.

Izvor: Youtube/FC Barcelona

Nikola Kusturica je dečko za velika djela, već sada se upisao u istoriju. On je debitovao za prvi tim Barselone na zvaničnom meču sa 16 godina, 4 mjeseca i jednim danom i postao je najmlađi igrač u istoriji Barselone.

Barselona je igrala pripremni meč sa Andorom i pobijedila 90:81, a na ovom meču se poslije duže pauze i povrede na teren vratio i Jan Veseli. Pogledajte kako je izgledao Nikola Kusturica na terenu:

Amb tots vosaltres... el jugador més jove de la història en debutar oficialment amb el primer equip blaugrana. Enhorabona, Nikola!pic.twitter.com/yt1kzxpXTM — Barça Basket (@FCBbasket)September 17, 2025

Do sada je rekord Barselone držao Erik Vila koji je u decembru 2014. godine debitovao sa 16 godina i 213 dana na meču sa Saragosom u ACB ligi. Sada 27-godišnji krilni centar je poslije igranja za Barselonu otišao u NCAA, a zatim je nastupao za Đironu, Breogan i od ove sezone je u Gran Kanariji.

Nikola Kusturica je MVP

Nikola Kusturica je prepoznat kao veliki talenat sa 14 godina i 2023. godine ga je Barselona iz Železnika odvela u svoje mlađe kategorije. Na nedavno završenom Eurobasketu za kadete bio je MVP sa prosjekom od 20 poena, 7,7 skokova i 3,4 asistencije.

"Otišli smo tamo, ali niko nije očekivao da će se to desiti, na Olimpijskim igrama za mlade nismo bili ista ekipa. Borili smo se najviše od svih ekipa, borili smo se - Bog nas je pogledao, a tu je naravno i naš trud i radi", rekao je Kusturica za MONDO nakon osvajanja zlata.