Neće biti "El Klasika" u finalu zbog blokade sezone!

Neće biti "El Klasika" u finalu zbog blokade sezone!

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Mamadi Dijakite heroj pobjede Baskonije protiv Barselone u polufinalu Kupa kralja u Valensiji!

Baskonija pobijedila Barselonu u Kupu Španije Izvor: TV Arena sport/screenshot

Mladi centar Baskonije Mamadi Dijakite (29) uveo je svoj tim u finale Kupa kralja, jer je blokadom sa dvije ruke donio pobjedu protiv Barselone, 70:67. Košarkaš iz Gvineje tim spektakularnim potezom nije dopustio Tornikeu Šengeliji da izjednači i da uvede meč u produžetak.

Pogledajte taj potez: 

Baskonija se ovom pobjedom pridružila Real Madridu u nedjeljnom finalu, nakon što je "kraljevski klub" u sličnoj drami pobijedio Valensiju, domaćina turnira, trojkom Marija Hezonje u posljednjim sekundama. 

Baskoniju su poenterski predvodili bivši igrač Partizana Rodions Kuruks sa 14 poena, bivši igrač Mege Timoti Luvavu sa 13, a Dijakite je uz ključnu "bananu" ubacio 10 poena i uhvatio pet skokova. U momentu odluke, svojom visinom od 206 centimetara i skočnošću donio je pobjedu za pamćenje ekipi trenera Paola Galbijatija, koja u španskom prvenstvu zauzima peto mjesto (13-6), sa pobjedom manje i utakmicom manje od četvrtoplasirane Barselone (14-6).

U Barseloni su dvocifreni u napadu bili Nikolas Laprovitola i Tornike Šengelija sa po 12 poena, kao i Vil Klajburn sa 11.

Baskonija nije osvojila trofej Kupa kralja od 2009, kada se zvala Tau Keramika i kada su je do trofeja predvodili MVP Mirza Teletović, Pit Majk i Igor Rakočević. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

