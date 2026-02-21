Mario Hezonja napravio čudo i "ukrao" finale Kupa kralja

Valensija je imala dobijen meč u rukama, a onda su Mario Hezonja i Fakundo Kampaco napravili spektakl u Kupu kralja.

Izvor: x.com/ACBCOM

Real Madrid pobijedio je Valensiju 108:106 u polufinalu Kupa kralja u Valensiji, trojkom Marija Hezonje osam sekundi prije kraja. Iako je domaći tim, domaćin turnira, imao vođstvo 106:105 i posjed, upravo je hrvatski krilni košarkaš ukrao loptu na polovini terena, a onda je u nastavku napada pogodio trojku iz ugla, za plasman u finale i meč protiv pobjednika duela Barselona - Baskonija (subota, 21).

Hezonja je bio apsolutni heroj pobjede protiv Valensije, sa svojih 25 poena, sedam ubačenih trojki, dve ključne u završnici meča... Bio je najbolji strelac tima ispred Fakunda Kampaca sa 17, Gabrijela Deka sa 13, Andresa Feliza sa 11... Hezonja i Kampaco ubacili su četiri trojke u posljednja tri i po minuta meča.

Valensija će žaliti za propuštenom šansom, jer je furiozno počela meč i imala prednost 34:16 posle prve četvrtine, ali nije uspjela da izdrži ni do poluvremena, jer je Real drugu četvrtinu riješio u svoju korist, 34:20. Sve je mirisalo na dramu i ona se i dogodila, iako je Valensija pet minuta pre kraja vodila 11 poena razlike, a trojkom Žana Montera imala 106:101 na 20 sekundi do kraja. Utakmica je na veliku žalost domaćih navijača ipak završena scenom u kojoj su igrači Reala grlili Hezonju.

Nije pomoglo ni 26 poena plejmejkera Valensije Žana Montero, ni 20 poena njegov saigrača, krila Valensije Kamerona Tejlora. Finale će biti odigrano u nedjelju u 19 časova.

Real je došao u Valensiju kao lider tabele španskog prvenstva, prošlosezonski finalista i kao rekorder u broju osvojenih trofeja, 29. U četvrtfinalu je ubjedljivo pobijedio osvajača Kupa iz 2025, Unikahu (100:70), čime joj se osvetio za poraz od prošle zime.

