logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na pomolu šokantan transfer: Mario Hezonja će biti nova ljetna saga

Na pomolu šokantan transfer: Mario Hezonja će biti nova ljetna saga

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja mogao bi da napusti Real Madrid poslije četiri godine.

Hapoel želi Marija Hezonju Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja i dalje je jedan od najboljih košarkaša Real Madrida, ali je utisak da se "izduvao" i da je vrijeme za nove izazove. Priliku da konačno promijeni klub imaće na ljeto, a prema pisanju izraelskih medija, Hrvat je na meti Hapoela iz Tel Aviva. Iako je produžio ugovor sa "kraljevskim" klubom prošlog ljeta, to ne garantuje da će ostati u Madridu.

Kako piše "Sport5", već je uspostavljen kontakt između Hezonje i Hapoela i najviše će se pregovarati oko visine obeštećenja jer hrvatski reprezentativac ima ugovor do 2029. Pretpostavlja se da lični ulovi neće predstavljati veliki problem jer vlasnik Hapoela Ofer Janaj uz velike ambicije ima i veliki budžet, a upravo je Hezonja glavna meta izraelskog tima na ljeto.

Mario Hezonja zvijezda prelaznih rokova

Mario Hezonja je jedna od najvećih evroligaških zvijezda, pa se njegov status preispituje u skoro svakom prelaznom roku. U posljednjih nekoliko godina dovodio se u vezu sa Partizanom, Panatinaikosom, Barselonom, a u jednom momentu se spominjao povratak u NBA ligu. Real je na kraj spekulacijama stao kada mu je ponudio petogodišnji ugovor u ljeto 2024. godine, a da li će odbiti i nalet Hapoela, vidjećemo na kraju sezone.

Hezonja priznao da ga je zvao Željko

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja ne krije da je navijač Partizana, ali uprkos ponudi, nije se odlučio da obuče crno-bijeli dres.

"Istina je! Dosta je tu bilo ekipa koje su pokazale interesovanje i koje su zvale. Moram svima da se zahvalim jer pokazuju da me žele. Respektuju kakav sam igrač i kakav igrač želim da postanem. Morao sam i ja da se malo sklonim sa strane da vidim ko me sve zove, da jednostavno procijenim šta i kako. Moraš biti otvorene glave i zdravog razuma za sve. Razmislio sam bio dobro... Istina je da me je htio Partizan. Razgovarao sam sa Željkom, isto tako sa gospodinom Zoranom. Hvala im na tome, izvanredni su", rekao je Mario Hezonja za Mozzartsport poslije utakmice sa Partizanom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mario Hezonja KK Real Madrid Hapoel Tel Aviv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC