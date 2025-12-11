Na pomolu šokantan transfer: Mario Hezonja će biti nova ljetna saga

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja mogao bi da napusti Real Madrid poslije četiri godine.

Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja i dalje je jedan od najboljih košarkaša Real Madrida, ali je utisak da se "izduvao" i da je vrijeme za nove izazove. Priliku da konačno promijeni klub imaće na ljeto, a prema pisanju izraelskih medija, Hrvat je na meti Hapoela iz Tel Aviva. Iako je produžio ugovor sa "kraljevskim" klubom prošlog ljeta, to ne garantuje da će ostati u Madridu.

Kako piše "Sport5", već je uspostavljen kontakt između Hezonje i Hapoela i najviše će se pregovarati oko visine obeštećenja jer hrvatski reprezentativac ima ugovor do 2029. Pretpostavlja se da lični ulovi neće predstavljati veliki problem jer vlasnik Hapoela Ofer Janaj uz velike ambicije ima i veliki budžet, a upravo je Hezonja glavna meta izraelskog tima na ljeto.

Mario Hezonja zvijezda prelaznih rokova

Mario Hezonja je jedna od najvećih evroligaških zvijezda, pa se njegov status preispituje u skoro svakom prelaznom roku. U posljednjih nekoliko godina dovodio se u vezu sa Partizanom, Panatinaikosom, Barselonom, a u jednom momentu se spominjao povratak u NBA ligu. Real je na kraj spekulacijama stao kada mu je ponudio petogodišnji ugovor u ljeto 2024. godine, a da li će odbiti i nalet Hapoela, vidjećemo na kraju sezone.

Hezonja priznao da ga je zvao Željko

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja ne krije da je navijač Partizana, ali uprkos ponudi, nije se odlučio da obuče crno-bijeli dres.

"Istina je! Dosta je tu bilo ekipa koje su pokazale interesovanje i koje su zvale. Moram svima da se zahvalim jer pokazuju da me žele. Respektuju kakav sam igrač i kakav igrač želim da postanem. Morao sam i ja da se malo sklonim sa strane da vidim ko me sve zove, da jednostavno procijenim šta i kako. Moraš biti otvorene glave i zdravog razuma za sve. Razmislio sam bio dobro... Istina je da me je htio Partizan. Razgovarao sam sa Željkom, isto tako sa gospodinom Zoranom. Hvala im na tome, izvanredni su", rekao je Mario Hezonja za Mozzartsport poslije utakmice sa Partizanom.