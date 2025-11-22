logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mario Hezonja predvodi Hrvatsku, ubijedio Real da ga pusti za kvalifikacije

Mario Hezonja predvodi Hrvatsku, ubijedio Real da ga pusti za kvalifikacije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Mario Hezonja biće glavni igrač reprezentacije Hrvatske u kvalifikacionim mečevima za Svjetsko prvenstvo. Košarkaš Reala želi da odvede nacionalni tim na Mundobasket.

Mario Hezonja predvodi reprezentaciju hrvatske Izvor: Nel Pavletic / Xinhua News / Pro

Reprezentacija Hrvatske okuplja se 24. novembra u Zagrebu i krenuće sa pripremama za Svjetsko prvenstvo. Prvo će u Osijeku 28. novembra igrati protiv Kipra, pa će u Rigi (Letonija) da gostuje Izraelu 1. decembra. Glavni igrač na spisku biće košarkaš Real Madrida Mario Hezonja. Ubijedio je čelnike španskog kluba da ga puste da se priključi nacionalnom timu.

"Sa velikim uzbuđenjem i nestrpljenjem očekujemo početak novog ciklusa i nastavak saradnje koju smo započeli u pretkvalifikacijama ljetos. Svjesni smo da je pred nama drugi korak ka krajnjem cilju. Naš pristup ostaje isti, idemo polako, možda zvuči dosadno, ali je to jedini put. Raduje me što je tu veliki broj igrača sa spiska koji su bili i ljetos, uz povratak igrača koji su se oporavili. Važno je da svi koje pratimo imaju zapažene uloge u svojim klubovima i da su u takmičarskom ritmu, na visokom nivou i da su važni u igri svojih ekipa. To je ključ za nadogradnju hemije i sastava reprezentacije" poručio je selektor Tomislav Mijatović.

Na okupljanje je pozvao 14 igrača, što znači da će dvojica da otpadnu sa spiska pred meč u Osijeku.

  • Mario Hezonja
  • Džejlin Smit
  • David Škara
  • Luka Božić
  • Roko Badžim
  • Danko Branković
  • Mateo Drežnjak
  • Goran Filipović
  • Mate Kalajdžić
  • Dominik Mavra
  • Toni Nakić
  • Roko Prkačin
  • Krešimir Radovčić
  • Majkl Ružić

BONUS VIDEO:

Pogledajte

04:31
Mario Hezonja izjava
Izvor: Mondo/Nemanaj Stanojčić
Izvor: Mondo/Nemanaj Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mario Hezonja Hrvatska KK Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC