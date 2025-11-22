Mario Hezonja predvodi Hrvatsku, ubijedio Real da ga pusti za kvalifikacije

Mario Hezonja biće glavni igrač reprezentacije Hrvatske u kvalifikacionim mečevima za Svjetsko prvenstvo. Košarkaš Reala želi da odvede nacionalni tim na Mundobasket.

Reprezentacija Hrvatske okuplja se 24. novembra u Zagrebu i krenuće sa pripremama za Svjetsko prvenstvo. Prvo će u Osijeku 28. novembra igrati protiv Kipra, pa će u Rigi (Letonija) da gostuje Izraelu 1. decembra. Glavni igrač na spisku biće košarkaš Real Madrida Mario Hezonja. Ubijedio je čelnike španskog kluba da ga puste da se priključi nacionalnom timu.

"Sa velikim uzbuđenjem i nestrpljenjem očekujemo početak novog ciklusa i nastavak saradnje koju smo započeli u pretkvalifikacijama ljetos. Svjesni smo da je pred nama drugi korak ka krajnjem cilju. Naš pristup ostaje isti, idemo polako, možda zvuči dosadno, ali je to jedini put. Raduje me što je tu veliki broj igrača sa spiska koji su bili i ljetos, uz povratak igrača koji su se oporavili. Važno je da svi koje pratimo imaju zapažene uloge u svojim klubovima i da su u takmičarskom ritmu, na visokom nivou i da su važni u igri svojih ekipa. To je ključ za nadogradnju hemije i sastava reprezentacije" poručio je selektor Tomislav Mijatović.

Na okupljanje je pozvao 14 igrača, što znači da će dvojica da otpadnu sa spiska pred meč u Osijeku.

Mario Hezonja

Džejlin Smit

David Škara

Luka Božić

Roko Badžim

Danko Branković

Mateo Drežnjak

Goran Filipović

Mate Kalajdžić

Dominik Mavra

Toni Nakić

Roko Prkačin

Krešimir Radovčić

Majkl Ružić

