Šta se dešava sa Marijom Hezonjom? Španci počeli "hajku" na Hrvata

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja na udaru javnosti poslije lošeg starta sezone.

Teški dani za hrvatskog košarkaša Marija Hezonju. Igrač Real Madrida igra potpuno neprepoznatljivo od početka sezone, previše forsira šut, zaboravio je da igra timsku timsku košarku i bira pogrešna rješenja u napadu. Španska "Marka" ga nije štedila, pa mu je posvetila kritički članak u kome se navodi da je čitav tim povukao na dno.

U porazu od Valensije na parketu je proveo 13 minuta i zabilježio 11 poena i pet skokova. Odigrao je lako loše drugo poluvrijeme uz nerezonske šuteve.

"Nakon dobrog prvog poluvremena, Hezonja je u nastavku odigrao vrlo loše, povukao je cijelu ekipu na dno. Igrao je sam, a na kraju su i on i Real Madrid izgubili. Birao je loše šuteve, od kojih neki nisu ni dotakli obruč, prodori su se završavali blokadama, previše forsirane akcije...", piše "Marka".

"Ovo nije bio prvi put da je Hezonja imao ovakav nastup ove sezone. U otvaranju Evrolige protiv Virtusa šutirao je 0/7 za tri poena, završio je utakmicu sa ukupno 7/19 iz igre. Protiv ASVEL-a je ponovo loše šutirao za tri poena - 0/6. Protiv Crvene zvezde pogodio je samo 1/9. Krilni igrač zna, i to s pravom, da je jedan od ključnih igrača Real Madrida, ali čini se da teško prepoznaje kada je u formi, a kada nije. S obzirom na svoj taleant, može sam da osluči utakmicu, ali ako ga koristi pogrešno, može postati veliki teret ekipi", dodaje se u tekstu.

Trener Reala je zaštitio svog igrača posle poraza.

"Mario je odigrao prvo poluvrijeme. Nije potpuno spreman. U nedjelju nije igrao zbog problema sa leđima, ne zbog rotacije, kako su neki prenijeli", rekao je Skariolo.

Madriđani u narednom kolu gostuju Panatinaikosu i pitanje je kako će Hezonja izgledati na terenu i da li će uopšte igrati. "Nije se potpuno oporavio, ali se nadamo da će u tome uspjeti do četvrtka", istakao je trener Real Madrida.

Hezonja od starta sezone bilježi 13,2 poena po meču, uz 3,7 skokova, što je solidan učinak, ali se čini da je i te kako frustriran zbog lošeg šuta i pada u formi.

