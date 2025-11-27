logo
Transparent o Željku Obradoviću dirnuo Marija Hezonju: Htio da svi vide šta su mu Grobari poručili

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
As Real Madrida oglasio se nakon emotivnog dočeka koji su navijači Partizana priredili Željku Obradoviću.

Mario Hezonja se oglasio o Željku Obradoviću Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia / MN Press

As Reala i hrvatske reprezentacije Mario Hezonja (30) podijelio je na svom Instagram profilu transparent koji su Grobari posvetili Željku Obradoviću:

"Ovaj ugovor je sa nama potpisan! Ne zaboravi", napisali su navijači Partizana i podigli visoko da Željko Obradović dobro vidi na aerodromu u Beogradu, gdje su mu priredili dosad nezapamćeni doček.

Izvor: Goran Srdanov/© MN press, all rights reserved

Dan nakon što je napustio Partizan i oprostio se pismom na zvaničnom klupskom sajtu, upravni odbor crno-bijelih nije prihvatio tu ostavku iako je neopoziva, već je pružio punu podršku treneru.

Navijači su u hiljadama zato došli na aerodrom u Beogradu u četvrtak uveče, da pruže podršku treneru i da mu poruče da ne ode, a taj događaj izazvao je veliku pažnju u košarkaškoj Evropi. I Hezonjina objava to potvrđuje.

Željko Obradović je emotivno podnio doček navijača Partizana i sa suzama u očima je sjeo u kola. Nije htio da daje izjavu i da odgovara javno na pozivke pristalica crno-bijelih da ostane.

