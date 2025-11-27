Transparent o Željku Obradoviću dirnuo Marija Hezonju: Htio da svi vide šta su mu Grobari poručili

As Real Madrida oglasio se nakon emotivnog dočeka koji su navijači Partizana priredili Željku Obradoviću.

Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia / MN Press

As Reala i hrvatske reprezentacije Mario Hezonja (30) podijelio je na svom Instagram profilu transparent koji su Grobari posvetili Željku Obradoviću:

"Ovaj ugovor je sa nama potpisan! Ne zaboravi", napisali su navijači Partizana i podigli visoko da Željko Obradović dobro vidi na aerodromu u Beogradu, gdje su mu priredili dosad nezapamćeni doček.

Izvor: Goran Srdanov/© MN press, all rights reserved

Dan nakon što je napustio Partizan i oprostio se pismom na zvaničnom klupskom sajtu, upravni odbor crno-bijelih nije prihvatio tu ostavku iako je neopoziva, već je pružio punu podršku treneru.

Navijači su u hiljadama zato došli na aerodrom u Beogradu u četvrtak uveče, da pruže podršku treneru i da mu poruče da ne ode, a taj događaj izazvao je veliku pažnju u košarkaškoj Evropi. I Hezonjina objava to potvrđuje.

Željko Obradović je emotivno podnio doček navijača Partizana i sa suzama u očima je sjeo u kola. Nije htio da daje izjavu i da odgovara javno na pozivke pristalica crno-bijelih da ostane.