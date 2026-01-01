Pakleni januar za Crvenu zvezdu: Crveno-bijeli u seriji gostovanja

Košarkaše Crvene zvezde čeka težak raspored u novoj godini.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde završili su 2025. godinu kao deveti u Evroligi, dok su u Grupi B ABA lige na trećoj poziciji na tabeli. Izabranike Saše Obradovića čeka izuzetno težak raspored u januaru - serija gostovanja i ozbiljni rivali, tako da ćemo već na početku 2026. godine vidjeti da su crveno-bijeli spremni za dugo čekani iskorak u elitnom takmičenju.

Drugog dana nove godine gostuju Efesu koji je u posljednjih pet kola doživio četiri poraza i trenutno je 16. na tabeli. Nedavno ih je preuzeo Pablo Laso i nema sumnje da imaju veliki motiv da preokrenu sezonu u pravom smjeru. Zvezda potom gostuje Iliriji u ABA ligi, a onda dočekuje Valensiju, što je samo jedno od dva domaćinstva koliko Zvezda ima u januaru.

Crveno-bijeli će na noge Žalgirisu, Milanu, Monaku, Virtusu, da bi na samom kraju mjeseca dočekali Dubai. U ABA ligi osim Ilirije gostuju Zadru, dok čekaju Bosnu i Beč.

Kompletan raspored Zvezde u januaru:

Efes - Crvena zvezda (2.1.)

lirija – Crvena zvezda (4.1.)

Crvena zvezda – Valensija (6.1.)

Žalgiris – Crvena zvezda (9.1.)

Crvena zvezda – Bosna (12.1)

Armani – Crvena zvezda (15.1.)

Zadar – Crvena zvezda (17.1.)

Monako – Crvena zvezda (20.1.)

Virtus – Crvena zvezda (23.1.)

Crvena zvezda – Beč (26.1.)

Crvena zvezda – Dubai (30.1.)

BONUS VIDEO: