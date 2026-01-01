logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pakleni januar za Crvenu zvezdu: Crveno-bijeli u seriji gostovanja

Pakleni januar za Crvenu zvezdu: Crveno-bijeli u seriji gostovanja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Košarkaše Crvene zvezde čeka težak raspored u novoj godini.

KK Crvena zvezda raspored januar Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde završili su 2025. godinu kao deveti u Evroligi, dok su u Grupi B ABA lige na trećoj poziciji na tabeli. Izabranike Saše Obradovića čeka izuzetno težak raspored u januaru - serija gostovanja i ozbiljni rivali, tako da ćemo već na početku 2026. godine vidjeti da su crveno-bijeli spremni za dugo čekani iskorak u elitnom takmičenju.

Drugog dana nove godine gostuju Efesu koji je u posljednjih pet kola doživio četiri poraza i trenutno je 16. na tabeli. Nedavno ih je preuzeo Pablo Laso i nema sumnje da imaju veliki motiv da preokrenu sezonu u pravom smjeru. Zvezda potom gostuje Iliriji u ABA ligi, a onda dočekuje Valensiju, što je samo jedno od dva domaćinstva koliko Zvezda ima u januaru.

Crveno-bijeli će na noge  Žalgirisu, Milanu, Monaku, Virtusu, da bi na samom kraju mjeseca dočekali Dubai. U ABA ligi osim Ilirije gostuju Zadru, dok čekaju Bosnu i Beč.

Kompletan raspored Zvezde u januaru:

  • Efes - Crvena zvezda (2.1.)
  • lirija – Crvena zvezda (4.1.)
  • Crvena zvezda – Valensija (6.1.)
  • Žalgiris – Crvena zvezda (9.1.)
  • Crvena zvezda – Bosna (12.1)
  • Armani – Crvena zvezda (15.1.)
  • Zadar – Crvena zvezda (17.1.)
  • Monako – Crvena zvezda (20.1.)
  • Virtus – Crvena zvezda (23.1.)
  • Crvena zvezda – Beč (26.1.)
  • Crvena zvezda – Dubai (30.1.) 

Možda će vas zanimati

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:40
Zvezda Valensija poslednji aut Nikole Kalinića i Mekintajera
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC