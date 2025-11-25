logo
Hezonja poklonio Miciću šut za pobjedu, Ljulj ga umalo prebio nakon zvuka sirene!

Hezonja poklonio Miciću šut za pobjedu, Ljulj ga umalo prebio nakon zvuka sirene!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Pogledajte kakvu glupost je napravio Mario Hezonja u finišu utakmice protiv Hapoela!

MArio Hezonja poklonio Hapoelu šut za pobjedu Izvor: Printscreen/Twitter/Eurohoops

Košarkaši Real Madrida savladali su Hapoel 95:94 u Botevgradu i tako omogućio Crvenoj zvezdi da se eventualnim trijumfom protiv Olimpijakosa vrati na diobu prvog mjesta na tabeli Evrolige.

Mario Hezonja sa 19 poena i šest skokova predvodio je Madriđane do sedme pobjede u sezoni, ali je u posljednjim sekundama meča napravio glupost zbog koje umalo da se pretvori u tragičara.

Nakon promašaja Tea Maledona loptu je 10 sekundi prije kraja pri rezultatu 95:94 uhvatio Hezonja, a onda umjesto da ju zadrži ili eventualno iznudi faul za slobodna bacanja Hrvat je odmah šutirao i – promašio!

Hapoel je tako dobio priliku da u preostalih pet sekundi stigne do pobjede, lopta je stigla do Vasilija Micića koji je uspio da šutne trojku iz teške pozicije, međutim, promašio je.

Iako je Real Madrid upisao pobjedu na klupi Real Madrida bili su bijesni na Hezonju zbog njegovog poteza, iskusni Serhio Ljulj imao je šta da mu kaže, čak ga je malo i gurnuo, da bi se ipak sve smirilo.

Pogledajte nevjerovatan potez Hezonje i dramatičnu završnicu meča u Botevgradu.

Mario Hezonja Serhio Ljulj KK Real Madrid Evroliga

