Da li je moguće šta je uradio Hezonja? Zbog ovog poteza je Ljulj skočio na njega umjesto da slavi

Pogledajte nevjerovatan potez Marija Hezonje koji je umalo koštao Real Madrid pobjede protiv Hapoela u 13. kolu Evrolige.
Real Madrid je uz mnogo muke pobedio Hapoel iz Tel Aviva u Bugarskoj 75:74 (39:36), međutim malo je falilo da tako ne bude pošto je Vasilije Micić imao šut za pobjedu. Promašio je, ali nije se ni očekivalo da će imati priliku da riješi utakmicu - dobio ju je samo zbog toga što Mario Hezonja uopšte nije razmišljao.
O čemu se radi? Teo Maledon je šutirao i promašio, lopta je stigla do Hezonje, međutim umjesto da hrvatski reprezentativac sačuva loptu kod sebe i pusti da vrijeme iscuri - na iznenađenje svih odmah je "pripalio" trojku.
What a finish in Hapoel Tel Aviv - Real Madrid— Eurohoops (@Eurohoopsnet)November 25, 2025
After Theo Maledon's missed jumper, Mario Hezonja did NOT run the clock down and Hapoel got a chance to win it.
Sergio Llull wasn't very happy with Hezonja taking that shot instead of just holding the ballpic.twitter.com/OVnmd7KqlT
Promašio je, a to je značilo da Hapoel Tel Aviv ima novi napad. Ostalo je pet-šest sekundi za realizaciju, uspjeli su brzo da loptu prevedu košarkaši izraelskog kluba, dobacili su je do Vasilija Micića koji je šutirao uz zvuk sirene i bio je za malo neprecizan. U tom trenutku najviše je trebalo da odahne Hezonja, međutim nije ni shvatio o čemu se radi.
Umjesto da slave košarkaši Real Madrida, ušli su u raspravu sa njim, pa je tako najiskusniji od njih Serhio Ljulj počeo da viče na svog saigrača, šokiran da nije znao kakva su pravila u tim trenucima utakmice i šta svaki igrač mora da radi.
Kamoli jedan od najplaćenijih igrača Evrope koji je inače bio i najefikasniji pojedinac sa 19 poena, ali je umalo sve upropastio.
