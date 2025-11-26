Da li je moguće šta je uradio Hezonja? Zbog ovog poteza je Ljulj skočio na njega umjesto da slavi

Pogledajte nevjerovatan potez Marija Hezonje koji je umalo koštao Real Madrid pobjede protiv Hapoela u 13. kolu Evrolige.

Izvor: Tweet/Eurohoops/Screenshot

Real Madrid je uz mnogo muke pobedio Hapoel iz Tel Aviva u Bugarskoj 75:74 (39:36), međutim malo je falilo da tako ne bude pošto je Vasilije Micić imao šut za pobjedu. Promašio je, ali nije se ni očekivalo da će imati priliku da riješi utakmicu - dobio ju je samo zbog toga što Mario Hezonja uopšte nije razmišljao.

O čemu se radi? Teo Maledon je šutirao i promašio, lopta je stigla do Hezonje, međutim umjesto da hrvatski reprezentativac sačuva loptu kod sebe i pusti da vrijeme iscuri - na iznenađenje svih odmah je "pripalio" trojku.

What a finish in Hapoel Tel Aviv - Real Madrid



After Theo Maledon's missed jumper, Mario Hezonja did NOT run the clock down and Hapoel got a chance to win it.



Sergio Llull wasn't very happy with Hezonja taking that shot instead of just holding the ballpic.twitter.com/OVnmd7KqlT — Eurohoops (@Eurohoopsnet)November 25, 2025



Promašio je, a to je značilo da Hapoel Tel Aviv ima novi napad. Ostalo je pet-šest sekundi za realizaciju, uspjeli su brzo da loptu prevedu košarkaši izraelskog kluba, dobacili su je do Vasilija Micića koji je šutirao uz zvuk sirene i bio je za malo neprecizan. U tom trenutku najviše je trebalo da odahne Hezonja, međutim nije ni shvatio o čemu se radi.

Umjesto da slave košarkaši Real Madrida, ušli su u raspravu sa njim, pa je tako najiskusniji od njih Serhio Ljulj počeo da viče na svog saigrača, šokiran da nije znao kakva su pravila u tim trenucima utakmice i šta svaki igrač mora da radi.

Kamoli jedan od najplaćenijih igrača Evrope koji je inače bio i najefikasniji pojedinac sa 19 poena, ali je umalo sve upropastio.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!