"Upravo sam vidio pljačku uživo": Haos na Evroligi u Madridu, igrači Žalgirisa šutirali klupu od bijesa

Real pobijedio Žalgiris u Madridu, u završnici u kojoj je u prvom planu bila jedna sudijska odluka.

Real Madrid pobijedio je Žalgiris u dramatičnoj završnici (100:99), u impresivnu partiju najboljeg strijelca gostiju Silvana Fransiska. Francuz je ubacio čak 33 poena i nagrađen je aplauzima navijača španskog tima, koji su mu odali priznanje za jednu od najboljh individualnih rola ove sezone.

Košarkaš iz Kreteja ubacio je čak sedam trojki iz devet pokušaja, podijelio 11 asistencija i završio meč sa indeksom korisnosti 37! U završnici je trojkama čuvao Žalgiris u životu. Tada se činilo da je sve bilo gotovo poslije sudijske odluke koja je razbjesnila igrače Žalgirisa.

Šta se dogodilo u završnici?

Pri rezultatu 94:93 za Real Madrid, Žalgiris je 25 sekundi prije kraja krenuo u napad za vođstvo, možda i za pobjedu, ali je on trajao samo devet sekundi. Na polovini terena, plejmejker Litvanaca Maodo Lo je udario po ruci Fakunda Kampaca da bi je sklonio sa sebe i to je bilo presuđeno kao prekršaj.

Gosti iz Litvanije su pobjesnili, Lo je šutirao klupu i Žalgiris je kažnjen sa dvije tehničke greške. Nakon toga Real se pitao za sve, iako se Fransisko nije mirio sa porazom, već je pogađao uzastopne trojke. Na taj način omogućio je Ignasu Brazdejkisu da u posljednjoj sekundi ima šut za pobjedu sa svoje polovine, ali nije bio ni blizu pogotku, pa je "kraljevski klub" pobijedio poen razlike.

Real : Lajls 21 (5 sk), Kramer, Abalde 6, Kampaco 20 (4 as), Okeke, Hezonja 2, Maledon 25 (5 as), Dek, Garuba 6, Tavares 12 (11 sk), Ljulj 2, Feliz 6.

: Lajls 21 (5 sk), Kramer, Abalde 6, Kampaco 20 (4 as), Okeke, Hezonja 2, Maledon 25 (5 as), Dek, Garuba 6, Tavares 12 (11 sk), Ljulj 2, Feliz 6. Žalgiris: Fransisko 33 (7/9 za tri, 11 as), Mikalauskas, Rajt 11, Brazdejkis 10, Tubelis 19, Lo 1 (5 as), Sleva 13, Birutis 4, Rubstavičijus, Butkevičijus, Sirvidis, Ulanovas 8.

Pogledajte prekršaj zbog kojeg su Litvanci bili veoma ljuti:

Košarkaš Barselone Čimezi Metu je odgledao ovu scenu i ostavio na društvenim mrežama komentar: "Upravo sam vidio pljačku u Evroligi."

I just watched a robbery happen live on my screen — Chimezie Metu™ (@Chimezie_Metu)November 20, 2025

Real Madrid pobijedio je poslije "vezanih" poraza od Valensije i Panatinaikosa prije svega zahvaljujući inspiraciji Treja Lajlsa (21) i Fakunda Kampaca (20, 4 as) u ključnim momentima, a važno je naglasiti i najbolju partiju Tea Maledona u Evroligi od dolaska u Real - 25 poena, pet asistencija.

U timu Žalgirisa je sve palo u sjenku čudesne Fransiskove partije, pa i odličan timski nastup tima iz Kaunasa, koji je podijelio 21 timsku asistenciju i djelovalo je da bi mogao da šokira Madriđane i uvede ih u krizu rezultata u Evroligi. Međutim, tada se dogodio duel Loa i Kampaca i faul koji je okrenuo "momentum" završnice i ispostavilo se - oblikovao je onako kako je odgovaralo Realu.

Madriđani će u sljedećem kolu gostovati lideru Evrolige, zahuktalom Hapoelu, dok će Žalgiris u naredna dva meča igrati kod kuće - protiv Baskonije i Makabija.

