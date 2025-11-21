logo
Čitaoci reporteri

Majk Džejms u šoku zbog posljednjeg napada Barse

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Najbolji igrač Monaka nije mogao da vjeruje da je plejmejker Barselone dodao loptu Tomašu Satoranskom

Majk Džejms šokiran posljednjim napadom Barselone Izvor: MN Press/TV Arena sport/SCreenshot

Šok završnica evroligaške utakmice Efes - Barselona ostavila je bez teksta Majka Džejmsa (35), najboljeg igrača Monaka.

Nije mogao da vjeruje kakvu je odluku donio plejmejker Barselone Nikolas Laprovitola (35) u posljednjem napadu, pri vođstvu svog tima 73:72. Utrčao je u reket i dodao loptu Tomašu Satoranskom (34), koji nije pogodio trojku iz ugla. "Gospode Bože, Lapro...", napisao je o tome Majk Džejms.

Efes je uhvatio defanzivni skok, krenuo u napad i iznudio prekršaj centra Barse Jana Veselog (35) na 0,3 sekunde do kraja. Srpski sudija Ilija Belošević dosudio je faul koji je Isaija Kordinije iskoristio da slobodnim bacanjima preokrene i da donese veliku pobjedu ekipi Igora Kokoškova, 74:73.

Zašto je Džejms bio u čudu zbog Laprovitole?

Košarkaši Efesa svjesno su dopustili Satoranskom dosta prostora u lijevom ćošku, bez obzira na to što je u pretposljednjem minutu sa istog mjesta pogodio trojku. Iskusni češki košarkaš nikad nije bio poznat po dobrom šutu, a u meču u Istanbulu šutirao je do tog trenutka iz igre 3/9.

U momentu odluke nije bio precizan, a Laprovitola je pokušao da ga razigra u tim trenucima iako je u timu imao Kevina Pantera. Pogledajte trenutak u kojem mu je dodao loptu: 

Izvor: TV Arena sport/screenshot



Efes se oporavlja od lošeg starta

Ekipa Igora Kokoškova je drugu veliku pobjedu u nizu, nakon što je u prošlom kolu takođe kod kuće pobijedila Bajern. Sada ima učinak 5-7. Sa druge strane, Barselona je poslije smjene trenera i povratka Ćavija Paskvala na učinku 7-5, a do večerašnjeg meča imala je za sobom uzastopne pobjede, protiv Bajerna u gostima i Virtusa kod kuće.

U sljedećem kolu Španci će igrati na svom terenu protiv ASVEL-a, a Efes će gostovati Monaku.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Evroliga Efes KK Barselona Majk Džejms

