Hrvatski košarkaš Mario Hezonja mogao bi da napusti Real Madrid poslije četiri godine.

Izvor: MN Prees

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja nedavno je promijenio agenta i ubuduće će ga predstavljati Miodrag Miško Ražnatović. Iako jedan od najboljih igrača Reala ima ugovor na još tri godine, ovaj potez bi mogao da znači da će na ljeto promijeniti košarkašku sredinu.

Poznati košarkaški insajder Oracio Kauči tvrdi da je ovo jasna poruka da Hezonja nije zadovoljan u Realu. U njegovom ugovoru sa španskim velikanom postoji izlazna klauzula za NBA, ali interesovanje je pokazalo i nekoliko evropskih klubova.

Mario Hezonja ima dugogodišnji ugovor sa Real Madridom do 2029. godine, pa Hezonjina budućnost u Real Madridu djeluje zagarantovano. Ipak, odlukom da pređe u tim Miška Ražnatovića probudio je interesovanje klubova koji bi ga željeli u svom timu, a mogao bi Hezonja i da se vrati u NBA ligu poslije šest godina, gde je poslednje igrao za Portland.

Ko je sve zainteresovan za Hezonju?

Vidi opis Miško Ražnatović drži ključeve Hezonjine sudbine: Veliki povratak ili nova ljetna saga? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Irina R Hipolito/AFP7/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 7 7 / 7

Miško Ražnatović bi vrlo lako mogao da mu "završi" transfer u Dubai gdje ima jake veze, dok je Panatinaikos uvijek u priči kada krenu spekulacije o potencijalnoj selidbi Hrvata. Svakako se najviše pisalo da je Hezonja primarna meta Hapoela iz Tel Aviva na ljeto. Izraelski klub "gomila" zvijezde i ne žali pare u namjeri da stvori "drim tim".

Izraelski "Sport5" je već pisao da je uspostavljen kontakt između Hezonje i Hapoela i naravno najviše će se pregovarati oko visine obeštećenja. Pretpostavlja se da lični ulovi ne bi veliki problem jer vlasnik Hapoela Ofer Janaj uz velike ambicije ima i veliki budžet, a upravo je Hezonja naveden kao glavna meta izraelskog tima na ljeto.