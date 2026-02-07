logo
Miško Ražnatović "oteo" Hezonju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Mario Hezonja je novi klijent Miška Ražnatovića i "Beobasketa" i od sada će se poznati srpski menadžer starati o njegovoj karijeri.

Miško Ražnatović je agent Marija Hezonje Izvor: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia/R.R./ATAIMAGES

"Mario Hezonja je naš novi klijent", ushićeno je javio Miško Ražnatović na tviteru i tako potvrdio da će se sada on starati o karijeri jednog od najboljih hrvatskih košarkaša. 

Iskusni 30-godišnji košarkaša iz Dubrovnika ponikao je u omladinskim selekcijama Barselone u koju je stigao sa 17 godina. Igrao je tri godine u Kataloniji prije nego što je kao peti pik na draftu 2015. otišao u NBA.

Nije uspio da nađe svoje mjesto pod suncem u Orlandu, Njujorku, Portlandu i onda se vratio u Evropi. Igrao je za Panatinaikos i Uniks, a onda je iznenadio sve kada je 2022. potpisao za Real Madrid.

Sa kraljevskim klubom je osvojio Evroligu, a 2024. je bilo drame oko njegove budućnosti. Interesovali su se brojni klubovi za njega, ali on je na kraju potpisao petogodišnji ugovor sa Realom. Sada na pola tog ugovora mijenja agenta, tako da je možda ideja da ponovo pregovara o plati i uslovima.

Zvao ga je Partizan

Nekoliko puta je hrvatski reprezentativac isticao da mu se dopada atmosfera na utakmicama Partizana, a potvrdio je i da ga je Partizan zvao kada je pregovarao sa Realom.

"Istina je! Dosta je tu bilo ekipa koje su pokazale interesovanje i koje su zvale. Moram svima da se zahvalim jer pokazuju da me žele. Respektuju kakav sam igrač i kakav igrač želim da postanem. Morao sam i ja da se malo sklonim sa strane da vidim ko me sve zove, da jednostavno procijenim šta i kako. Moraš biti otvorene glave i zdravog razuma za sve. Razmislio sam bio dobro... Istina je da me je htio Partizan. Razgovarao sam sa Željkom, isto tako sa gospodinom Zoranom. Hvala im na tome, izvanredni su", rekao je Mario Hezonja nakon meča protiv crno-bijelih.

Mario Hezonja Miško Ražnatović košarka

