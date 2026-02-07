logo
Loše vijesti o Kevinu Panteru: "Ozbiljno je"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Trener Barselone Ćavi Paskval zabrinut je za jednog od ključnih igrača.

Kevin Panter se povrijedio na meču Barselone Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Barselone Ćavi Paskval nije imao dobre vijesti za navijače posle pobede protiv Baskonije 97:91. Nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter napustio je teren zbog povrede i izgleda da je u pitanju ozbiljniji peh. Katalonci su uspjeli da prekinu niz od četiri poraza u svim takmičenjima, ali sada strepe za jednog od ključnih igrača.

Paskval nije bio previše optimističan kada je govorio o Panteru i ostalim povrijeđenim igračima. "Što se tiče Kevina Pantera... sigurno postoji nešto ozbiljno, ne znam koliko će biti ozbiljno. U predjelu gornjeg aduktora, postoji nešto tamo. Kada se vratimo u Barselonu, uradićemo detaljniju procjenu, ali nešto je tu. Svi ste vidjeli kako je napustio teren. Satoranski takođe nije mogao da igra zbog problema sa leđima. Stalno gomilamo utakmice, putovanja i teške mečeve i to mora da ostavi posljedice. Moramo da se oporavimo i nastavimo dalje", rekao je trener Barselone.

Ćavi Paskval
Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Barselona će definitivno biti u problemima pred Kup kralja koji je uskoro na programu. "Brinem se zbog toga što je Kup kralja tako tijesan sa ove dvije povrede. To je prva stvar koja mi je pala na pamet, iskreno. To je prva stvar koja mi je pala na pamet, ako moram da budem iskren. Iako ne znam koji će tok ova povreda uzeti."

Imao je i razloga za zadovoljstvo. "Veoma važna pobjeda zbog negativnog niza u kojem smo bili od četiri poraza. Željeli bismo da svi doprinesu više, ali postoje utakmice poput ove, gdje morate da smanjite rotaciju na 7-8 igrača, i to nam je funkcionisalo u utakmici koja je bila skoro finale posle četiri uzastopna poraza", rekao je Paskval i posebno nahvalio jednog igrača.

"Veoma sam srećan zbog Džoela Pare, veoma važnog igrača za nas. Zbog problema sa nosem i maskom, njegove performanse su malo pale, ali je ponovo na dobrom putu. Veoma sam srećan zbog njega".

Barselona se u španskom prvenstvu trenutno nalazi na trećem mjestu iza Real Madrida i Valensije, dok je u Evroligi na četvrtoj poziciji.

