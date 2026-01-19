logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne, hvala, ostajemo u Evroligi": Veliki udarac za NBA - Amerikanci sad žele drugog evropskog giganta

"Ne, hvala, ostajemo u Evroligi": Veliki udarac za NBA - Amerikanci sad žele drugog evropskog giganta

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

NBA Evropa počela je pregovore sa zainteresovanim klubovima, ali Barselona definitivno neće biti pod njihovim okriljem.

KK Barselona ostaje u Evroligi Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

KK Barselona odlučila je da ostane u Evroligi i produži licencu na deset godina, o čemu je obavijestila Adama Silvera komesara NBA lige koji je jedan od glavih protagonista novog takmičenja na Starom kontinentu u saradnji sa FIBA.

Ovo je svakako veliki podsticaj za Evroligu koja je i te kako uzdrmana dolaskom Amerikanaca na tlo na kome imaju "prevlast" skoro tri decenije. U decembru je predsjednik Katalonaca Đoan Laporta potvrdio razgovore sa NBA i  pritom izjavio da Barselona želi fleksibilnost da napusti Evroligu, međutim, u ugovoru nema posebne klauzule osim one da svaki klub može da napusti takmičenje uz naknadu od 10 miliona evra, što je i ranije bilo poznato.

Barselona je bila jedna od ključnih "meta" NBA zbog globalnog fudbalskog brenda i velike baze navijača, ali odlučila je da ne rizikuje previše. Svakako, Evroliga je uradila sve što je bilo u njihovoj moći da zadrži dvostrukog prvaka lige (2003, 2010).

Milano je ključna tačka

Kako prenosi "Gazeta delo sport" FK Milan će se pridružiti Olimpiji u pregovorima sa NBA Evropom.  NBA je zakazala novi sastanak u Londonu za ponedjeljak sa dva italijanska tima. Iako se Inter spominjao među zainteresovanima, oni neće biti dio ovog sastanka, a po svemu sudeći ni projekta.

Kako se navodi, biće prisutni zvaničnici NBA, predstavnici zainteresovanih klubova, sponzori i investitori. Italijani podsjećaju da je Lebron Džejms jedan od investitora Milana, što može biti potencijalni faktor u pregovorima jer legendarni as navodno radi na pokretanju još jednog novog košarkaškog takmičenja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA Evropa Evroliga KK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC