"Ne, hvala, ostajemo u Evroligi": Veliki udarac za NBA - Amerikanci sad žele drugog evropskog giganta

NBA Evropa počela je pregovore sa zainteresovanim klubovima, ali Barselona definitivno neće biti pod njihovim okriljem.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

KK Barselona odlučila je da ostane u Evroligi i produži licencu na deset godina, o čemu je obavijestila Adama Silvera komesara NBA lige koji je jedan od glavih protagonista novog takmičenja na Starom kontinentu u saradnji sa FIBA.

Ovo je svakako veliki podsticaj za Evroligu koja je i te kako uzdrmana dolaskom Amerikanaca na tlo na kome imaju "prevlast" skoro tri decenije. U decembru je predsjednik Katalonaca Đoan Laporta potvrdio razgovore sa NBA i pritom izjavio da Barselona želi fleksibilnost da napusti Evroligu, međutim, u ugovoru nema posebne klauzule osim one da svaki klub može da napusti takmičenje uz naknadu od 10 miliona evra, što je i ranije bilo poznato.

Barselona je bila jedna od ključnih "meta" NBA zbog globalnog fudbalskog brenda i velike baze navijača, ali odlučila je da ne rizikuje previše. Svakako, Evroliga je uradila sve što je bilo u njihovoj moći da zadrži dvostrukog prvaka lige (2003, 2010).

Milano je ključna tačka

Kako prenosi "Gazeta delo sport" FK Milan će se pridružiti Olimpiji u pregovorima sa NBA Evropom. NBA je zakazala novi sastanak u Londonu za ponedjeljak sa dva italijanska tima. Iako se Inter spominjao među zainteresovanima, oni neće biti dio ovog sastanka, a po svemu sudeći ni projekta.

Kako se navodi, biće prisutni zvaničnici NBA, predstavnici zainteresovanih klubova, sponzori i investitori. Italijani podsjećaju da je Lebron Džejms jedan od investitora Milana, što može biti potencijalni faktor u pregovorima jer legendarni as navodno radi na pokretanju još jednog novog košarkaškog takmičenja.