"NBA je kao pokvarena ploča": Motiejunas svima otvorio oči - ne postoji nikakva izlazna klauzula

Dok čekamo nove informacije o NBA Evropi, čelnik Evrolige Paulijus Motiejunas nije previše uplašen.

Izvor: FAUGERE FRANCK / imago sportfotodienst / Profimedia

Generalni direktor Evrolige Paulijus Motiejunas još jednom je govorio o budućnosti evropske košarke i najavljenom dolasku NBA čiji je plan da pokrene novo takmičenje od oktobra 2027. godine. Litvanac naravno nije oduševljen ovom idejom koja i te kako utiče na njegovu organizaciju i kaže da za sada nije vidio nikakve konkretne korake. Dao je pomalo podrugljiv komentar i izrazio zadovoljstvo što je Barselona obnovila desetogodišnju licencu.

Smatra da je veliki adut Evrolige to što poznaje kako funkcionišu klubovi, tržište i baza navijača. "Čuli smo samo o planu ili vatrometu koliko će biti nevjerovatno, koliki potencijal ima. Ali imati teoriju je jedno - a učiniti je funkcionalno je drugo", rekao je Motiejunas i nastavio:

"Ovdje smo već 26 godina. Znamo kako Evropa funkcioniše".

Najavljeno je partnerstvo NBA i FIBA, a u planu je da novo takmičenje ima 16 timova, od čega 12 stalnih članova. Licence još uvijek nisu obnovila tri akcionara kluba - Real Madrid, Fenerbahče i ASVEL. Barselona, koja je takođe odlagala svoju odluku, ipak je produžila saradnju na još 10 godina.

"To je velika stvar, naravno. To je važan brend i drago nam je što su se obavezali", objasnio je Motiejunas.

Generalni direktor je i dalje uvjeren da će cijela grupa klubova akcionara ostati uz Evroligu uprkos spoljašnjim pritiscima.

"NBA već godinu dana objavljuje i objavljuje stvari, ali i dalje to nije ništa za šta se možete uhvatiti. Kao biznismeni, vlasnici timova, oni takođe počinju da vide da je to pomalo pokvarena ploča 'objavićemo kasnije'... Početak '27. je već pred vratima", jasan je Litvanac.

Prema ugovorima sa Evroligom, klubovi bi mogli da raskinu saradnju uz naknadu od oko 10 miliona evra, ali takvi potezi bi imali pravne posljedice. Takođe je otkrio da u postojećim ugovorima ne postoji nikakva NBA izlazna klauzula, što znači da će Barselona ili ostati u Evroligi narednih 10 godina ili morati da plati za slobodu.

