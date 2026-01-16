Ko ostaje, a ko napušta Evroligu? Barselona i šampion donijeli odluku, evo šta kažu Real i ASVEL

Evroliga je na raskrnici, a klubovi koji nose ovo takmičenje i dalje su u dilemi hoće li nastaviti nadmetanje u eliti ili će se prikloniti NBA Evropi

Rok za četiri velika evropska kluba - Real Madrid, Barselona, Fenerbahče i ASVEL - da Evroligi potvrde svoju posvećenost novim desetogodišnjim licencama istekao je danas. Klub iz Katalonije i Istanbula pokazao je odanost elitnom takmičenju, dok ekipa iz Vilerbana, kao i "kraljevski klub" naginju ka novom takmičenju - NBA Evropi.

Barselona je u utorak prva konkretno reagovala i obavijestila upravu lige da je spremna da potpiše novi ugovor, bez posebnih klauzula o izuzeću, za razliku od ranijih izjava predsjednika Đoana Laporte. Očekuje se da katalonski klub formalno završi proceduru i potpiše licencu do kraja mjeseca. Uprkos spekulacijama o potencijalnom prelasku u NBA projekat zajedno sa Real Madridom, čini se da Barselona za sada ostaje u Evroligi. Kad je u pitanju "kraljevski klub" posljednje vijesti odnosile su se na izlazak ekipe iz Madrida iz ovog takmičenja, ali nema sumnje da će se još debatovati na ovu temu.

Jedan od najpoznatijih klubova iz Turske - Fenerbahče je, takođe, tražio dodatno vreme za odluku, ali prema saznanjima više izvora Eurohupsa, klub je mnogo više fokusiran na nastavak učešća u Evroligi nego na eventualni prelazak u novi projekat. Suprotno tome, Real Madrid još nije dao zvaničan odgovor, a mnogi ga smatraju ključnim "stubom" potencijalnog prelaska u NBA Evropa projekat.

Situacija oko ASVEL-a deluje slična - izvještaji sugerišu da klub nije potpuno isključio opciju ostanka u Evroligi. Ipak, komesar NBA lige Adam Silver je tokom konferencije u Berlinu potvrdio da je vlasnik ASVEL-a Toni Parker, jedan od savjetnika NBA u okviru novog evropskog projekta, što gotovo sigurno ukazuje na prelazak u novo takmičenje. Parker je bio prisutan u Berlinu kada je ova izjava data.

Pravno gledano, svi četiri kluba imaju rok do 30. juna da potpišu nove licence. Do tada, dok se ne završi papirologija ili ne objave zvanične odluke o ostanku ili odlasku, ništa se ne može smatrati konačnim. Međutim, izvori iz Evrolige naglašavaju da liga neće tretirati sve klubove isto - posebno Real Madrid i ASVEL vjerovatno neće imati isti tretman kao drugi klubovi, ali s tim da vrata za "Kraljeve" ostaju otvorena.

Nove licence takođe uključuju i pojednostavljeni mehanizam za odustajanje, u poređenju sa prethodnim pravilima. Ipak, odustajanje ili oduzimanje licence izuzetno je skupo, sa naknadama koje premašuju 10 miliona evra, što dodatno otežava odluku klubovima. U međuvremenu, poznato je i da su Partizan i Crvena zvezda tražili A licence Evrolige, ali nema odgovora hoće li srpski klubovi biti dio elite.

Ko su klubovi akcionari u Evroligi?

Efes (Turska)

Fenerbahče (Španija)

Baskonija (Španija)

Real Madrid (Španija)

Barselona (Španija)

Makabi (Izrael)

Olimpijakos (Grčka)

Panatinaikos (Grčka)

Olimpija (Italija)

ASVEL (Francuska)

Žalgiris (Litvanija)

CSKA (Rusija)

