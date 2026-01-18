Poznat prvi učesnik NBA Evropa: Napustili su Evroligu, povratka nema

Berlin će definitivno biti jedan od gradova domaćina novog takmičenja.

Počeli su ozbiljni pregovori o ulasku evropskih klubova u novo takmičenje koje će u saradnji osnovati NBA i FIBA. Sve je počelo u Berlinu, gdje su Orlando Medžik i Memfis Grizlisi odigrali utakmicu van tla Amerike. Naravno, u prvom planu bila su braća Vanger, a o čemu se pričalo iza zatvorenih vrata?

Alba iz Berlina je prvi kandidat i trenutno najsigurniji učesnik takmičenja koje je najavljeno za oktobar 2027. godine. Prvi put poslije 25 godine njemački tim nije u takmičenju po okriljem Evrolige i vjerovatno je ovaj korak načinjen sa dugoročnim planovima za budućnost.

Aksel Švajcer i Marko Baldi, vlasnik i predsjednik Albe Berlin, pregovarali su sa Adamom Silverom o narednim koracima. "Za mene, oni su primjer kako treba da se vodi i organizuje vrhunski klub“, rekao je komesar NBA lige Adam Silver i dodao:

"Sa svojim izvanrednim omladinskim programima, imaju veliku podršku navijača. Stvorili su ogroman entuzijazam oko igre. Braća Vagner su najbolji primjer. Dakle, oni su model tipa kluba koji bismo željeli da vidimo u našoj ligi", rekao je Silver.

Njemački mediji navode da je priključenje Albe NBA ruši sliku koja je već formirana u Evropi. "Alba, koja igra u Evropi od 1990. godine, ne uklapa se baš u taj kalup. Ne podržava ih zemlja bogata naftom ili fudbalski konglomerat. Ali Alba možda ima najjači program košarke za mlade igrače od bilo kog profesionalnog tima na svijetu. Ima zaposlene u većini berlinskih škola, i praktično svako dete koje uzme košarkašku loptu u gradu biće trenirano od strane zaposlenog u Albi. Albin program je proizveo više od 70 profesionalaca, u NBA i u Evropi, uključujući i Vagnerove. Za razliku od drugih etabliranih profesionalnih klubova u Evropi, Alba gradi svoj program gotovo u potpunosti od lokalnih stanovnika", navode njemački mediji.

Vlasnik kluba nije krio uzbuđenje. "Vjerujemo da je ono što sada vidimo dramatična promjena košarkaškog pejzaža u Evropi koja će imati uticaj barem u narednoj deceniji. Naš glavni cilj je da Alba Berlin i dalje postoji za 100 godina... i zaista smo, zaista uzbuđeni zbog onoga što se dešava, onoga što je pred našim očima", rekao je Švajcer.

Alba Berlin nikada nije bila vlasnik A licence u Evroligi, što znači da nikada nije bila stalni član. Posljednjih nedjelja se sve glasnije čuje da neki od akcionara klubova žele da se priključe NBA Evropi, kao što su Real Madrid, Asvel i Fenerbahče. Evroliga je na kratko ugasila "požar" pošto je obnovila licencu Barseloni, ali nema sumnje da nas očekuju velike promjene u nardnom periodu.

Baldi je velikim riječima najavio veliki projekat NBA. "Uzimate sudbinu u svoje ruke. Nismo čekali da neko dođe. A sada odjednom neko dolazi i to mijenja sliku. Držali smo se svojih vrijednosti i ostali vjerni sebi. Ono što treba izgraditi i ono što svi žele da izgrade je nova liga, i to je više od lige - rekao bih novi univerzum.spremni smo da doprinesemo svojim kapacitetima i svim našim vrijednostima", jasan je bio čelnik Albe.

