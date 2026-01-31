logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"On je novi Karabatić, biće najbolji na svijetu": Marko Hrvatima rekao ne, pa ih kao i Nikola ostavio bez zlata

"On je novi Karabatić, biće najbolji na svijetu": Marko Hrvatima rekao ne, pa ih kao i Nikola ostavio bez zlata

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Marko Grgić je novo rukometno čudo na "ić", a kao ni braća Karabatić ne igra za zemlju porijekla, već za zemlju rođenja.

marko grgic je novi karabatic i odbio je hrvatsku Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hrvatska će morati da se zadovolji borbom za treće mjesto na Evropskom prvenstvu u rukometu. Poraženi su od Njemačke 31:28 (17:15) u polufinalu, a u timu Njemačke bio je i jedan Hrvat.

Dok Hrvatska bude igrala sa Islandom za bronzu Marko Grgić, sin bivšeg reprezentativca Hrvatske Danijela Grgića biće dio tima "pancera" koji će juriti zlato u duelu sa Dancima.

"Ne sjećam se da su se raspitivali u Hrvatskoj za mene. I prije sam rekao da sam oduvijek želio da igram samo za Njemačku. Pa ja ne govorim ni hrvatski jezik, odrastao sam u Njemačkoj i osjećam da ovdje pripadam. Bila je to jednostavna odluka", rekao je Grgić novinarima - na njemačkom, kada su ga pitali da li je bilo kotantaka sa Hrvatskom.

Lino Červar pronašao oca u Travniku

Danijel Grgić je rođen 1977. godien u Travniku u Bosni i Hercegovini i igrao je 26 puta za generaciju Lina Červara koju zovu "kauboji". Mama Ina je rukometašica i Njemica, a sa Danijelom se upoznala dok je on igrao za Ajhenah. Marko je tu ponikao, pa je zatim prešao u Flensburg.

Momir Ilić mu predvidio velike stvari

Marko Grgić je na ovom Evropskom prvenstvu ostao bez golova protiv Srbije, dao jedan gol Austriji, zatim jedan Portugalu, a onda je eksplodirao. Imao je sedam golova protiv Norveške, četiri protiv Danske i isto toliko protiv Francuske. Gostujući u podkastu "Balkan Hendbola" nekadašnji legendarni reprezentativac Srbije Momir Ilić predvidio mu je velike stvari.

"Izdvojio bih Marka Grgića. Iako ne dominira na Evropskom prvenstvu uspjeva da nađe svoje mjesto. Igra fantastično za Flensburg, prošle godine je bio najbolji strijelac Bundeslige. Zašto mi se dopada? Nevjerovatno dobro donosi odluke, strašno je mentalno stabilan. Zajedno sa fizičkim predispozicijama ima mentalitet i kvalitet da postane strašan lijevi bek, na nivou Nikole Karabatića. On je neko ko ima iks faktor i jednog dana biće najbolji na svijetu", rekao je Momir Ilić.

Kao i Nikola Karabatić koji je usred Hrvatske osvojio zlato koje mu je zauvijek ostalo najdraže, sada je i Marko Grgić uzeo san o zlatu Hrvatskoj. Da li će nekada doći na Nikolin nivo? Vidjećemo, to je skoro nemoguće kada se zna šta je velikan rođen u Nišu sve uspio da ostvari.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Švedska - Mađarska kraj meča
Izvor: Arena sport/printscreen
Izvor: Arena sport/printscreen

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Rukomet Nikola Karabatić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC