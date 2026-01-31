"On je novi Karabatić, biće najbolji na svijetu": Marko Hrvatima rekao ne, pa ih kao i Nikola ostavio bez zlata

Marko Grgić je novo rukometno čudo na "ić", a kao ni braća Karabatić ne igra za zemlju porijekla, već za zemlju rođenja.

Hrvatska će morati da se zadovolji borbom za treće mjesto na Evropskom prvenstvu u rukometu. Poraženi su od Njemačke 31:28 (17:15) u polufinalu, a u timu Njemačke bio je i jedan Hrvat.

Dok Hrvatska bude igrala sa Islandom za bronzu Marko Grgić, sin bivšeg reprezentativca Hrvatske Danijela Grgića biće dio tima "pancera" koji će juriti zlato u duelu sa Dancima.

"Ne sjećam se da su se raspitivali u Hrvatskoj za mene. I prije sam rekao da sam oduvijek želio da igram samo za Njemačku. Pa ja ne govorim ni hrvatski jezik, odrastao sam u Njemačkoj i osjećam da ovdje pripadam. Bila je to jednostavna odluka", rekao je Grgić novinarima - na njemačkom, kada su ga pitali da li je bilo kotantaka sa Hrvatskom.

Lino Červar pronašao oca u Travniku

Danijel Grgić je rođen 1977. godien u Travniku u Bosni i Hercegovini i igrao je 26 puta za generaciju Lina Červara koju zovu "kauboji". Mama Ina je rukometašica i Njemica, a sa Danijelom se upoznala dok je on igrao za Ajhenah. Marko je tu ponikao, pa je zatim prešao u Flensburg.

Momir Ilić mu predvidio velike stvari

Marko Grgić je na ovom Evropskom prvenstvu ostao bez golova protiv Srbije, dao jedan gol Austriji, zatim jedan Portugalu, a onda je eksplodirao. Imao je sedam golova protiv Norveške, četiri protiv Danske i isto toliko protiv Francuske. Gostujući u podkastu "Balkan Hendbola" nekadašnji legendarni reprezentativac Srbije Momir Ilić predvidio mu je velike stvari.

"Izdvojio bih Marka Grgića. Iako ne dominira na Evropskom prvenstvu uspjeva da nađe svoje mjesto. Igra fantastično za Flensburg, prošle godine je bio najbolji strijelac Bundeslige. Zašto mi se dopada? Nevjerovatno dobro donosi odluke, strašno je mentalno stabilan. Zajedno sa fizičkim predispozicijama ima mentalitet i kvalitet da postane strašan lijevi bek, na nivou Nikole Karabatića. On je neko ko ima iks faktor i jednog dana biće najbolji na svijetu", rekao je Momir Ilić.

Kao i Nikola Karabatić koji je usred Hrvatske osvojio zlato koje mu je zauvijek ostalo najdraže, sada je i Marko Grgić uzeo san o zlatu Hrvatskoj. Da li će nekada doći na Nikolin nivo? Vidjećemo, to je skoro nemoguće kada se zna šta je velikan rođen u Nišu sve uspio da ostvari.

