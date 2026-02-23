Branko Radujko objasnio je u emisiji kakva su pravila u vezi sa penalom koji je Partizan imao u derbiju i zašto jedanaesterac nije ponovljen u toj situaciji

Izvor: MN Press/Printscreen/YouTube/Indirektno kod Popa i Milana

Crvena zvezda pobijedila je Partizan u vječitom derbiju na Marakani (3:0). Crno-bijeli su u 71. minutu dali gol iz penala i smanjili na 2:1 u tom trenutku, ali je gol ubrzo poništen. Mateuš je odbranio šut Vukotića, Kostić je to pratio i zatresao mrežu, ali je poslije VAR intervencije pogodak poništen. Zašto? Objasnio je sve to Branko Radujko.

"Gledamo pravilo kada izvođač šutira i ne daje gol. Navodi se 'ako je igrač koji je ranije ušao imao uticaj, a ovdje je mladi Kostić imao uticaj jer je dao gol, svira se indirektan udarac.' A ako je ušao ranije, a nije imao uticaj, nastavlja se igra. Ovo je situacija", rekao je Radujko u podkastu "Indirektno kod Popa i Milana".

Vidi opis "Gledamo ovo pravilo": Radujko u emisiji objasnio zašto penal za Partizan nije trebalo da se ponovi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

U istoj emisiji je generalni sekretar FSS dobio i pitanje o izjavi koju je dao bivši sudija Miroslav Radoman koji je rekao da je penal trebalo da se ponovi. Milan Kalinić je konstatovao tada "da riječi Radomana o ponavljanju penala i poziciji igrača Zvezde onda nisu tačne."

"Apsolutno, samo se gleda to po pravilima fudbalske igre", zaključio je Radujko i potvrdio da su Pavle Ilić i sudije donijeli pravu odluku na derbiju.