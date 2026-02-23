Branko Radujko objasnio je u emisiji kakva su pravila u vezi sa penalom koji je Partizan imao u derbiju i zašto jedanaesterac nije ponovljen u toj situaciji
Crvena zvezda pobijedila je Partizan u vječitom derbiju na Marakani (3:0). Crno-bijeli su u 71. minutu dali gol iz penala i smanjili na 2:1 u tom trenutku, ali je gol ubrzo poništen. Mateuš je odbranio šut Vukotića, Kostić je to pratio i zatresao mrežu, ali je poslije VAR intervencije pogodak poništen. Zašto? Objasnio je sve to Branko Radujko.
"Gledamo pravilo kada izvođač šutira i ne daje gol. Navodi se 'ako je igrač koji je ranije ušao imao uticaj, a ovdje je mladi Kostić imao uticaj jer je dao gol, svira se indirektan udarac.' A ako je ušao ranije, a nije imao uticaj, nastavlja se igra. Ovo je situacija", rekao je Radujko u podkastu "Indirektno kod Popa i Milana".
"Gledamo ovo pravilo": Radujko u emisiji objasnio zašto penal za Partizan nije trebalo da se ponovi
U istoj emisiji je generalni sekretar FSS dobio i pitanje o izjavi koju je dao bivši sudija Miroslav Radoman koji je rekao da je penal trebalo da se ponovi. Milan Kalinić je konstatovao tada "da riječi Radomana o ponavljanju penala i poziciji igrača Zvezde onda nisu tačne."
"Apsolutno, samo se gleda to po pravilima fudbalske igre", zaključio je Radujko i potvrdio da su Pavle Ilić i sudije donijeli pravu odluku na derbiju.