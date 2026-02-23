Andreju Aršavinu zasmetao jedan detalj na "vječitom derbiju": "Mislio sam da je ruski VAR spor, Srbi nas nadmašili"

Andrej Arašvin imao je zanimljiv komentar poslije 178. vječitog derbija.

Izvor: Maksim Konstantinov / Zuma Press / Profimedia

Proslavljeni ruski fudbaler Andrej Arašvin prokomentarisao je dešavanja sa 178. vječitog derbija u kome je Crvena zvezda slavila protiv Partizana sa 3:0. Sudija Pavle Ilić je imao dosta posla, nekoliko puta je konsultovao VAR, a nekadašnjem igraču Arsenala i Zenita je zasmetalo što je intervenicija bila prespora.

Nije imao dilemu oko toga ko je bio bolji tim na terenu, uostalom razlika u iskustu i kvalitetu je bila evidentna, ali je povukao zanimljivu paralelu između ruskog i srpskog fudbala.

"Crvena zvezda je bila bolja. Mislim da je gol koji su postigli pred kraj prvog poluvremena odlučio sve. Zaslužena pobjeda. Drugo poluvrijeme je bilo malo nesigurno", rekao je slavni Rus i dodao:

"Mislio sam da je naš VAR bio spor, ali je Srbija nadmašila. Ovaj prenos me je vratio u moje igračke dane, jer se rijetko viđa takva postavka ovih dana“, rekao je Aršavin na Meč TV-u.

Ko je Andrej Arašvin?

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Arašvin je bivši ruski fudbaler koji je igrao na poziciji krila ili veznog igrača. Karijeru je započeo u Zenitu iz Sankt Petersburga 2000. godine sa kojim je osvojio brojne pehare i priznanja, a jedne sezone je proglašen za najboljeg ruskog fudbalera godine.

Imao je zapažen nastup na Evropskom prvenstvu u fudbalu 2008. godine, kada je Rusija stigla do polufinala. Takođe je završio na 6. mjestu favorita za osvajanje Zlatne lopte 2008. godine.

Dobre partije preporučile su ga Arsenalu gdje je postao najskuplji igrač u tom momentu sa naknadom od 15 miliona funti. Aršavin se na kraju vratio u Zenit, prvo na pozajmicu, a zatim trajno 2013. godine. Do kraja karijere igrao je još za Krasnodar i Kairat, da bi se potom vratio u Zenit kao funkcioner. Za Rusiju je odigrao 75 utakmica i upisao 17 golova.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:39 Miloš Veljković: Pola familije došlo na derbi Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

(MONDO)