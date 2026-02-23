logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Andreju Aršavinu zasmetao jedan detalj na "vječitom derbiju": "Mislio sam da je ruski VAR spor, Srbi nas nadmašili"

Andreju Aršavinu zasmetao jedan detalj na "vječitom derbiju": "Mislio sam da je ruski VAR spor, Srbi nas nadmašili"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Andrej Arašvin imao je zanimljiv komentar poslije 178. vječitog derbija.

Andreju Aršavinu zasmetao jedan detalj na "vječitom derbiju": "Mislio sam da je ruski VAR spor, Srbi nas nadmašili" Izvor: Maksim Konstantinov / Zuma Press / Profimedia

Proslavljeni ruski fudbaler Andrej Arašvin prokomentarisao je dešavanja sa 178. vječitog derbija u kome je Crvena zvezda slavila protiv Partizana sa 3:0. Sudija Pavle Ilić je imao dosta posla, nekoliko puta je konsultovao VAR, a nekadašnjem igraču Arsenala i Zenita je zasmetalo što je intervenicija bila prespora.

Nije imao dilemu oko toga ko je bio bolji tim na terenu, uostalom razlika u iskustu i kvalitetu je bila evidentna, ali je povukao zanimljivu paralelu između ruskog i srpskog fudbala.

"Crvena zvezda je bila bolja. Mislim da je gol koji su postigli pred kraj prvog poluvremena odlučio sve. Zaslužena pobjeda. Drugo poluvrijeme je bilo malo nesigurno", rekao je slavni Rus i dodao:

"Mislio sam da je naš VAR bio spor, ali je Srbija nadmašila. Ovaj prenos me je vratio u moje igračke dane, jer se rijetko viđa takva postavka ovih dana“, rekao je Aršavin na Meč TV-u.

Ko je Andrej Arašvin?

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Arašvin je bivši ruski fudbaler koji je igrao na poziciji krila ili veznog igrača. Karijeru je započeo  u Zenitu iz Sankt Petersburga 2000. godine sa kojim je osvojio brojne pehare i priznanja, a jedne sezone je proglašen za najboljeg ruskog fudbalera godine.

Imao je zapažen nastup na Evropskom prvenstvu u fudbalu 2008. godine, kada je Rusija stigla do polufinala. Takođe je završio na 6. mjestu favorita za osvajanje Zlatne lopte 2008. godine.

Dobre partije preporučile su ga Arsenalu gdje je postao najskuplji igrač u tom momentu sa naknadom od 15 miliona funti. Aršavin se na kraju vratio u Zenit, prvo na pozajmicu, a zatim trajno 2013. godine. Do kraja karijere igrao je još za Krasnodar i Kairat, da bi se potom vratio u Zenit kao funkcioner. Za Rusiju je odigrao 75 utakmica i upisao 17 golova.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:39
Miloš Veljković: Pola familije došlo na derbi
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić
Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Andrej Aršavin vječiti derbi FK Crvena zvezda FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC