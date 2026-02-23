Grobari napravili 200.000 evra štete na "Marakani"

Crvena zvezda još broji štetu na stadionu nakon derbija i posjete navijača Partizana južnoj tribini najvećeg srpskog stadiona.

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrali su "vječiti" derbi u nedjelju uveče, a dan kasnije priča se o "posljedicama" tog meča. Dok su u Humskoj smjenjivali trenera Nenada Stojakovića i odlučivali šta dalje da rade, na stadionu "Rajko Mitić" popisivala se šteta koju su napravili navijači crno-bijelih.

Kako MONDO nezvanično saznaje, Crvena zvezda je izračunala da je napravljena šteta preko 200.000 evra! Tu treba uračunati zapaljene stolice na južnoj tribini zbog kojih su vatrogasci ulazili na stadion, zatim polomljene stolice koje su bacane na atletsku stazu, šaranje semafora na kojem je osvanula uvredljiva poruka za Zvezdu, zatim uništavanje toaleta i kapija kroz koje se ulazi na stadion... Pogledajte fotografije sa lica mjesta:

Crvena zvezda ima veoma kratak rok da sredi stadion, jer će na istom mjestu već u četvrtak dočekati francuski Lil, u revanšu baraža za osminu finala Lige Evrope. Za taj susret bi trebalo da bude puna i južna tribina, jer crveno-bijeli imaju veoma lijepu šansu da se plasiraju među 16 najboljih timova u Ligi evrope. Ovako izgleda stadion prije početka radova koji bi trebalo da saniraju štetu:

Uništavanje imovine nije novitet na mečevima Crvene zvezde i Partizana, a prethodnih godina gledali smo slične situacije na oba stadiona. Ovog puta je, čini se, šteta veća nego ikada ranije, a nema sumnje da će Crvena zvezda od Partizana tražiti da plati za sva oštećenja na stadionu koja su napravili navijači crno-bijelih.

