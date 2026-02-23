Dejan Stanković sazrio na klupi Crvene zvezde: Trenera koji vidi sedam dana unaprijed

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković na meču protiv Partizana pokazao koliko je sazrio i koliki uticaj na meč može da ima vjerovanje u svoje igrače.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u 178. "vječitom" derbiju savladala Partizan (3:0), golovima Vasilija Kostova, Marka Arnautovića i Aleksandra Kataija. Upravo je njih trojicu Dejan Stanković ostavio na klupi za rezervne igrače u Lilu, kada je samo nekoliko dana ranije crveno-bijeli tim upisao veoma važan trijumf (1:0) na gostovanju francuskom predstavniku u Ligi Evrope.

Bio je to najbolji primjer uspješnosti sedmodnevnog plana koji je Dejan Stanković napravio i prije nego što je počeo ovaj ciklus od tri izuzetno naporna meča, od prethodnog do narednog četvrtka. Gostovanje u Lilu i domaći meč protiv Partizana igrala je Crvena zvezda na maksimumu svojih trenutnih mogućnosti, ali sa dva potpuno različita tima. Za beogradski meč protiv najvećeg rivala Stanković se oslonio na dvojicu iskusnih majstora, koji su mu za to vratili.

Bilo je jasno treneru Crvene zvezde da Aleksandar Katai i Marko Arnautović trkački ne mogu da pariraju Lilu na stadionu "Pjer Moroa". Zbog toga su priliku u startnoj postavi dobili igrači poput Vladimira Lučića i Džeja Enema - spremnih da "potroše" svoje noge na kilometre koji se neće pamtiti ili sitne duele koji se zaboravljaju odmah poslije meča. To nije bila utakmica za Kataija i Arnautovića, pa je Stanković izabrao da derbi bude mjesto na kojem će se oni poigrati sa protivnikom.

Fizička spremnost i trkačke sposobnosti dvojice Zvezdinih majstora i dalje su iznad nivoa Superlige Srbije, pa i Partizana koji je trenutno drugoplasirana ekipa na tabeli. Vidjelo se to u finišu meča - kada su crno-bijeli počeli da padaju, u Kataiju i Arnautoviću i dalje je bilo magije. Jedan trk, jedan potez, jedan šut i utakmica je bila riješena. Zaslužili su to jer su na početku susreta "krvarili" protiv fokusiranih defanzivaca, a zaslužio je i Dejan Stanković kojem se vratilo zbog svega u šta je vjerovao prethodnih dana.

Vidi opis Dejan Stanković sazrio na klupi Crvene zvezde: Trenera koji vidi sedam dana unaprijed Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Prije svega, Dejan Stanković je vjerovao u dva Zvezdina majstora! Kao što je u Lilu vjerovao u Vladimira Lučića - iako se navijačima to nije svidjelo. Kao što je vjerovao u dvije potpuno različite formacije u roku od samo nekoliko dana - iako se, ni to, navijačima nije svidjelo. Vjerovao je Dejan Stanković u Aleksandra Kataija i Marka Arnautovića i u nedjelju oko 17:30, nakon što su obojica propustili po jednu dobru šansu za gol u prvih pola sata utakmice. A to čak nije bio ni najveći problem - u prvih pola sata derbija djelovalo je da Nenad Stojaković ima "formulu" da ih zaustavi, lijepljenjem svojih fudbalera i velikim brojem veznih igrača koji su fokusirani na defanzivu. Stanković je bio mirniji nego ikada u prvom mandatu i sačekao je da se situacija na terenu promijeni.

"Možda bih prije četiri-pet godina mijenjao na poluvremenu. Najvjerovatnije bih. Sada vjerujem, imam više strpljenja. Znam da mogu jednim potezom da riješe utakmicu. Vjerujem im. To su i vratili. Ne sumnjam u kvalitet, odnos, dali su sve što su mogli i stiže nagrada. Mnogo lijepi golovi. Lijepa akcija kod Saletovog gola. Marko bolje zna iz teže situacije nego iz lakše, nije mu zanimljivo jedan na jedan sa golmanom. Šalim se, naravno", rekao je Stanković.

Čist talenat Aleksandra Kataija i Marka Arnautovića, uz nešto malo instrukcija sa poluvremena koje pokazuju trenerski talenat Dejana Stankovića uspjeli su da donesu pobjedu Crvenoj zvezdi. Katai je "zaplesao" u nadoknadi prvog dijela meča, kada je prvo iznudio faul i žuti karton Stefana Milića, zatim izveo slobodnjak, predriblao Milana Vukotića i pored Milana Roganovića centrirao za gol Vasilija Kostova. U nastavku meča je pogodak postigao Marko Arnautović, a zatim su u akciji kod trećeg pogotka učestvovali obojica - Katai je dugu loptu skrenuo ka Arnautoviću, ovaj je uposlio Kostova, a najtalentovaniji igrač Zvezde petom servirao šansu Kataiju za 3:0.

Samo je tih nekoliko poteza dvojice najiskusnijih fudbalera Crvene zvezde bilo dovoljno da napravi razliku u odnosu na Partizan. Ovi koje smo vidjeli u drugom dijelu meča desili su se jer je Dejan Stanković sazrio kao trener. Umjesto ishitrenih odluka i promjena već na poluvremenu, vidjeli smo mirnoću na kakvu nismo navikli. Pustio je da utakmica ide svojim tokom, a majstori su mu vratili zbog toga.

Vidi opis Dejan Stanković sazrio na klupi Crvene zvezde: Trenera koji vidi sedam dana unaprijed Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Bonus video:

Pogledajte 00:16 Marko Arnautović gol u derbiju Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO, Dušan Ninković)