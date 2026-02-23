Supendovani Nemanja Radonjić se oglasio nakon pobjede Crvene zvezde u "vječitom derbiju"

Nemanja Radonjić, suspendovani fudbaler Zvezde, pratio je derbi i imao šta da poruči Marku Arnautoviću.

Nestašni fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić, koga je klub suspendovao prije nekoliko dana ponovo zbog problematičnog ponašanja, nije bio u konkurenciji za 178. "vječiti" derbi. I bez njega u timu, Crvena zvezda je lako izašla na kraju sa Partizanom i slavila 3:0, a Radonjić se javio ubrzo poslije meča.

Nije poznato da li je bio uopšte na stadionu, ali se javio čim se utakmica završila, pošto je prokomentarisao jednu objavu Marka Arnautovića na Instagramu.

Arnautović je na svom profilu podijelio fotografiju na kojoj se vidi kako slavi gol, a Radonjić je napisao: "Rekoh ti juče".

Jasno je da je bio ubijeđen u pobjedu Crvene zvezde, izgleda i u to da će se Marko Arnautović upisati u strijelce, a vidjećemo da li će ga ovakva partija njegovih saigrača motivisati da počne ozbiljno da radi na sebi i ponovo bude u konkurenciji za tim. Znamo da mu je ove sezone Vladan Milojević već opraštao i gledao kroz prste, dok je sada na Dejanu Stankoviću da vidi šta će sa ovim iskusnim fudbalerom koji je prije nekoliko dana proslavio 30. rođendan.

Ove sezone Nemanja Radonjić odigrao je 19 utakmica za Zvezdu i postigao je tri gola, bez asistencije.

Zašto je Radonjić suspendovan?

Iz Zvezde je stiglo kratko i jasno saopštenje i poruka da se više o ovom slučaju i njegovom statusu neće oglašavati u budućnosti.

"Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti dio prvog tima do daljeg. Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mjesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde", stoji u saopštenju.

