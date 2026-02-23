logo
Partizan smijenio trenera Nenada Stojakovića: Saopšteno ko će voditi crno-bijele

Partizan smijenio trenera Nenada Stojakovića: Saopšteno ko će voditi crno-bijele

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Partizan se oglasio saopštenjem i obavijestio javnost da je smijenio trenera Nenada Stojakovića.

Nenad Stojaković Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan saopštio je da je jutros otpustio trenera Nenada Stojakovića, odnosno sa njim je sporazumno raskinuo saradnju poslije debakla u 178. "vječitom" derbiju u kome je Crvena zvezda slavila 3:0.

U narednim utakmicama prvi tim će sa klupe predvoditi Damir Čakar u ulozi šefa stručnog štaba (s obzirom na to da ima PRO licencu), dok će funkciju prvog pomoćnika obavljati Đorđije Ćetković. Njih dvojica će, zajedno sa ostalim članovima stručnog štaba, nastaviti rad sa ekipom.

"Fudbalski klub Partizan izražava iskrenu zahvalnost Nenadu Stojakoviću što je u zahtjevnom trenutku preuzeo odgovornost vođenja prvog tima, kao i na profesionalnom i posvećenom radu tokom svog mandata. Klub mu želi mnogo uspjeha u nastavku trenerske karijere", navodi se u kratkom saopštenju Partizana u kome se, za razliku od onih u kojima su smijenjeni Blagojević i prvobitno data podrška Stojakoviću, ne navodi ko je donio odluku.

Pretpostavka je da je Stojakoviću jutros saopštena odluka da klub ne planira da nastavlja dalje saradnju sa njim, pošto su od 11 časova trening preuzeli upravo Čakar i Ćetković koji će do daljeg voditi crno-bijele.

Stojaković je vodio Partizan na devet utakmica i u tom periodu ostvario je pet pobjeda, jedan remi i tri poraza, pošto je uz ovaj u "vječitom" derbiju gubio i mečeve sa Železničarom iz Pančeva i IMT-om. Ovog proljeća već je "preživio" remi sa Radničkim iz Niša (0:0), nakon katastrofalnih priprema u Turskoj.

Naredni meč Partizan igra idućeg vikenda protiv OFK Beograda u Humskoj, a sada zaostaje četiri boda za liderom Zvezdom.

00:22
Prekinut derbi u Humskoj: Grobari bacali stolice i baklje
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

Tagovi

FK Partizan Nenad Stojaković Damir Čakar

