"Trebalo ponoviti penal za Partizan, Ilić nije dorastao": Srpski sudija tvrdi da je odluka pogrešna

Nekadašnji arbitar Miroslav Radoman tvrdi da je Pavle Ilić napravio veliku grešku na štetu Partizana u derbiju protiv Crvene zvezde.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen/MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su Partizan (3:0) u 178. "vječitom" derbiju, a određeni detalji sa utakmice privukli su mnogo pažnje. Često osporavani sudija Pavle Ilić dosudio je kazneni udarac za gostujući tim tek nakon konsultacija sa VAR tehnologijom, iako je utisak da je i sam mogao da donese tu odluku. Kasnije je, uz pomoć VAR tehnologije, poništio gol Partizana iz odbitka zbog prestupa Andreja Kostića.

Iako je sudijski ekspert Zdravko Jokić opravdao te odluke i zaključio da Pavle Ilić nije griješio, nekadašnji sudija Miroslav Radoman potpuno drugačije vidi situaciju. Po riječima nekada najboljeg srpskog sudije, Pavle Ilić je donio odluku na štetu Partizana jer je umjesto ponovljenog kaznenog udarca dao loptu Crvenoj zvezdi!

"Pravilo su prekršili i Zvezdini i Partizanovi igrači. U tom slučaju se zna šta slijedi. Ilić bi kao nosilac internacionalne liste trebalo da zna kako se postupa u takvim situacijama. Vidi se da Zvezdin igrač sa desne strane stoji na liniji.Ako VAR kaže da je linija sastavni dio prostora koji ograničava - a to je kazneni prostor, onda postoji adekvatna mjera za obe ekipe. I Zvezdini igrači su stajali na liniji", rekao je Miroslav Radoman za "Meridian Sport".

Po riječima nekadašnjeg sudije, Partizan je u toj situaciji direktno oštećen. Umjesto dosuđene lopte za Crvenu zvezdu, glavni arbitar meča trebalo je da ponovi kazneni udarac, odnosno omogući Partizanu da ponovo šutira ka golu Mateuša Magaljaeša koji je nekoliko sekundi ranije zaustavio šut Milana Vukotića.

"Naravno! Penal je trebalo da se ponovi. Ne može biti oštećena jedna strana, jer su obje načinile prekršaj. Mislim da je to više greška sudija iz VAR sobe.Jeste Kostić nagazio liniju, ali igrači Zvezde su neprestano činili isto. Očekuje se da početnici posjeduju taj nivo znanja. Jasno je da se penal ponavlja u ovakvim situacijama. Nekada su neophodne i određene disciplinske mjere, što ovog puta nije slučaj", zaključuje naš nekadašnji sudija.

Radoman nema dobro mišljenje o sudijskim kvalitetima Pavla Ilića i ne libi se da govori o tome. Smatra da je Ilić nedovoljno kvalitetan da predstavlja srpsku školu suđenja na evropskim mečevima, ali i da dijeli pravdu na najvećoj utakmici srpskog fudbala.

"Nedostaje hrabrosti i znanja. VAR soba je alibi soba. Kada nemaš hrabrosti čekaš da neko dosudi umjesto tebe", kaže Radoman i dodaje:

"Smatram da sudija Pavle Ilić nije dorastao derbiju. Ako nam je on reprezent u Evropi - Srbija ima problem. To je moj generalni stav o njemu. Crvena zvezda je bilo daleko bolja i organizovanija u drugom poluvremenu. Partizan je u prvom dijelu pokazao da može da igra sa Zvezdom u egalu, ali kada ispoštuju sve neophodne kriterijume – borbenost, znanje... Da ja ne ulazim u te segmente priče... Suđenje nije bilo zahtjevno. Nije bilo teških odluka. Sve je bilo jasno. Uz napomenu da je odluka o poništenom golu Kostića potpuno promašena, kao što sam već obrazložio. O Pavlu Iliću sam stekao utisak još na prošlim mečevima. Mišljenje zadržavam uglavom na osnovu prvog derbija koji arbitri sude".

Za kraj, Miroslav Radoman je imao opasku i na račun nekadašnjeg italijanskog sudije Domenika Mesine. Radoman smatra da bi Mesina mogao bolje da obavlja svoj posao, a i da ohrabruje srpske arbitre da bolje obavljaju svoj posao.

"Gospodin Domeniko Mesina bi mogao da počne da se bavi upravo tom hrabrošću i tome šta sudija na terenu može da vidi, za šta mu je potreban VAR - za šta nije. Mesina samo pušta maglu. Ne pušta se u srpskom fudbalu magla kao u Italiji. Ovdje nema Kalčopolija i sličnih stvari", zaključio je Miroslav Radoman.

