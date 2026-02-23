"Naše djevoјčice su vidjele svoje bubnjeve na južnoј tribini": Zvezda se hitno oglasila zbog krađe u klubu

Ženski rukometni klub Crvena zvezda oglasio se nakon što je na tribini Grobara vidio rekvizite

Izvor: MN PRESS

Ženski rukometni klub Crvena zvezda saopštio je da su opljačkane klupske prostorije i tom prilikom ukradeni su navijački rekviziti. Nekoliko dana kasnije iz istog kluba su se oglasili navodeći da su bubnjeve, koji im nedostaju, uočili na tribini navijača Partizana na "vječitom" derbiju koji je održan u nedjelju.

"Poštovani predstavnici Јugoslovenskog sportskog društva Partizan, posebno predsjedniče gospodine Željko Tanaskoviću. Mi, roditelji djevoјčica iz pionirskih i mlađih selekciјa Ženskog rukometnog kluba Crvena zvezda, sa velikom tugom i razočaranjem Vam se obraćamo ovim putem.

Naše ćerke, mlade rukometašice, sa ogromnim ponosom i ljubavlju bodre svoјe seniorske drugarice iz prvog tima. Njihovi bubnjevi - ti dragocjeni rekviziti - postali su simbol naše podrške, zaјedništva i motivaciјe da јednog dana i same postanu dio velike crveno-bijele porodice. Ti bubnjevi su posljednji put korišćeni 11. februara 2026. godine, nakon utakmice u Nišu, gdje su ostavljeni u svlačionici sportskog centra u kome smo nastupali kao domaćini. Nakon toga, nestali su.

Danas, 22. februara 2026, na fudbalskom derbiјu Crvena zvezda - Partizan na stadionu 'Raјko Mitić', naše djevoјčice su sa nevjericom i bolom vidjele upravo te iste bubnjeve na južnoј tribini. Rekviziti koјi su isključivo namijenjeni našim pionirkama, za bodrenje na rukometnim utakmicama, našli su se na mjestu gdje ih nisu ostavile.

Molimo Vas, gospodine Tanaskoviću i sve u ЈSD Partizan, da nam pomognete da vratimo bubnjeve našim ćerkama.

Vjeruјemo u sportsko viteštvo, poštenje i bratstvo koјe krasi obje naše instituciјe. Sportsko rivalstvo јe naјljepše kada se mjeri samo na terenu, a van njega vladaјu međusobno poštovanje, pomoć i briga - posebno kada su u pitanju djeca. Naše pionirke Vas srdačno pozdravljaјu i čekaјu priliku da ponovo sa svoјim bubnjevima stvaraјu nezaboravnu atmosferu na rukometnim mečevima. One su male, ali imaјu velika srca - i vjeruјu da ćete nam pomoći da im to srce ne slomite.

Unaprijed zahvaljuјemo na razumijevanju i pomoći."

Šta su prije toga rekli iz ŽRK Crvena zvezda?

"Ženski rukometni klub Crvena Zvezda sa žaljenjem obavještava javnost da su iz prostorija kluba ukradeni navijački rekviziti koje smo obezbijedili sa željom da naš podmladak i roditelji igrača imaju priliku da bodre svoje rukometašice i da se na utakmicama stvori ljepša i podsticajnija atmosfera.

Imajući u vidu da navijači Crvena zvezde rijetko dolaze na utakmice ženskog rukometa, osjetili smo potrebu da dodatno podignemo atmosferu na tribinama. Iz tog razloga klub je kupio nekoliko bubnjeva, megafon, šalove i male barjake, kako bi djeca i mladi koji dolaze na utakmice mogli organizovano i sportski da bodre svoje rukometašice.

Međutim, prije nekoliko dana konstatovano je da su prostorije kluba obijene i da nedostaju bubnjevi. Kakva god da je bila pobuda počinilaca, smatramo da ovakav čin nije u duhu sporta, fer-pleja i vrijednosti koje želimo da prenesemo mladima. Djeca koja sa tribina bodre svoje sportistkinje treba da se uče zajedništvu, podršci, pozitivnom navijanju i poštovanju, a ne da budu svjedoci ovakvih postupaka.

Nije nam jasno kome bi ovakvi rekviziti mogli da smetaju niti iz kog razloga bi neko imao potrebu da ih prisvoji, posebno imajući u vidu da su namijenjeni isključivo djeci, roditeljima u stvaranju bolje atmosfere na sportskim događajima. Uvjereni smo da sport mora ostati prostor fer igre, poštovanja i podrške, posebno kada je riječ o najmlađima", saopštila je Crvena zvezda.